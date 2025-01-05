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Bu dördünden türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 km’yi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu?İşte Milyoner sorusuna yanıt
Giriş Tarihi: 05.01.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
22:28
Bu dördünden türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 km’yi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu?İşte Milyoner sorusuna yanıt
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile her Cuma ve Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 5 Ocak günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Bu dördünden türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 km'yi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu?için araştırmalar başladı. İşte o 500 bin TL değerindeki sorunun cevabı