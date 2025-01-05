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Haberler Yaşam Bu dördünden türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 km’yi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu?İşte Milyoner sorusuna yanıt
Giriş Tarihi: 05.01.2025 22:28 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 22:28

Bu dördünden türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 km’yi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu?İşte Milyoner sorusuna yanıt

Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile her Cuma ve Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 5 Ocak günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Bu dördünden türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 km'yi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu?için araştırmalar başladı. İşte o 500 bin TL değerindeki sorunun cevabı

Bu dördünden türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 km’yi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu?İşte Milyoner sorusuna yanıt

Bu akşam Milyoner'e damgasını vuran 500 bin TL'lik Bu dördünden türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 km'yi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu?sorusunun yanıtı

Bu dördünden türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 km’yi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu?İşte Milyoner sorusuna yanıt

Bu dördünden türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 km'yi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu?

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Bu dördünden türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 km’yi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu?İşte Milyoner sorusuna yanıt

A-çita

B-devekuşu

C-at

D-insan

Bu dördünden türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 km’yi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu?İşte Milyoner sorusuna yanıt

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D-İNSAN

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