Haberler
Yaşam
Bu fedakârlığa şapka çıkarılır! ‘Bu güzellik fırsatçılara örnek olsun’
Giriş Tarihi: 01.03.2023 06:44
Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
06:46
Bu fedakârlığa şapka çıkarılır! ‘Bu güzellik fırsatçılara örnek olsun’
Konya'nın Hadim ilçesinde Bozkır Barajı nedeniyle su altında kalacak olan Dedemli Mahallesi sakinleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yöresel mimariye uygun 428 konut yapıldı. Yıllardır yeni evlerinin hayali kuran Dedemli halkı, asrın felaketinin ardından biran olsun düşünmeden evlerini depremzedelere tahsis etti.