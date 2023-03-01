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Haberler Yaşam Bu fedakârlığa şapka çıkarılır! ‘Bu güzellik fırsatçılara örnek olsun’
Giriş Tarihi: 01.03.2023 06:44 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 06:46

Bu fedakârlığa şapka çıkarılır! ‘Bu güzellik fırsatçılara örnek olsun’

Konya'nın Hadim ilçesinde Bozkır Barajı nedeniyle su altında kalacak olan Dedemli Mahallesi sakinleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yöresel mimariye uygun 428 konut yapıldı. Yıllardır yeni evlerinin hayali kuran Dedemli halkı, asrın felaketinin ardından biran olsun düşünmeden evlerini depremzedelere tahsis etti.

TOLGA YANIK
Bu fedakârlığa şapka çıkarılır! ‘Bu güzellik fırsatçılara örnek olsun’

Hadim ilçesinde yapımı tamamlanan Bozkır Barajı'nın faaliyete geçecek olmasından dolayı sular altında kalacak Dedemli Mahallesi sakinleri için merkez Meram ilçesi Karaman yolu üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan 428 konut yapıldı.

Bu fedakârlığa şapka çıkarılır! ‘Bu güzellik fırsatçılara örnek olsun’

Bazı hak sahipleri köyden buraya gelip yerleşirken, yüzlercesi de boş duruyordu. 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinde Dedemli halkı da üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptı.

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Bu fedakârlığa şapka çıkarılır! ‘Bu güzellik fırsatçılara örnek olsun’

Bugüne kadar 82 hak sahibi yıllardır hayalini kurdukları evlerinin anahtarlarını biran olsun düşünmeden, hiçbir karşılık beklemeden depremzedelere verdi. Malatya, Hatay ve Kahramanmaraş gibi illerden gelen yaklaşık 600 depremzede yeni evlerine yerleşip huzur içinde yaşıyor.

Bu fedakârlığa şapka çıkarılır! ‘Bu güzellik fırsatçılara örnek olsun’

'İLK GÜNDEN BERİ BİRAN OLSUN TEREDDÜT ETMEDİLER'
Dedemli SEYDER Başkanı Ali Ceviz ve mahalleli, oluşturdukları koordinasyon binasında hem gelen yardımları topluyor hem de depremzedelerin ihtiyaçlarını gideriyorlar. Başkan Ali Ceviz projenin nasıl hayata geçirildiğini SABAH'a anlattı.

Bu fedakârlığa şapka çıkarılır! ‘Bu güzellik fırsatçılara örnek olsun’

Ceviz, "Deprem olduktan sonra bizde ne yapabiliriz diye düşündük. 'Evim yuvan olsun' projesi kapsamında vatandaşlarımızla görüştüğümüz de onlar da biran olsun tereddüt etmedi.

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