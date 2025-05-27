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Haberler Yaşam BU FIRSATLAR KAÇMAZ! ŞOK aktüel 10 Haziran'a kadar geçerli indirimler: Bayram şekerleri, bıçaklar, tava ve tencere çeşitleri
Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:59 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 11:00

BU FIRSATLAR KAÇMAZ! ŞOK aktüel 10 Haziran'a kadar geçerli indirimler: Bayram şekerleri, bıçaklar, tava ve tencere çeşitleri

ŞOK aktüel ürünleri raflarda yerini aldı. 10 Haziran'a kadar zincir markette dev kampanyalar mevcut. Alışverişseverler raflar tükenmeden ihtiyaç duydukları ürünleri sepete eklemek için acele ediyor. Bu hafta ŞOK indirimleri kapsamında bayram şekerleri, bıçaklar, tava ve tencere çeşitleri gibi pek çok üründe cazip fiyatlar vatandaşları bekliyor. Peki; ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, yeni hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

BU FIRSATLAR KAÇMAZ! ŞOK aktüel 10 Haziran’a kadar geçerli indirimler: Bayram şekerleri, bıçaklar, tava ve tencere çeşitleri

ŞOK aktüel 10 Haziran'a kadar geçerli indirimler alışverişseverlerle buluştu. Sınırlı süreli fırsatları kaçırmak istemeyen vatandaşlar haftanın fırsatlarını değerlendiriyor. İşte, 21 Mayıs-10 Haziran Şok aktüel ürünler kataloğu.

BU FIRSATLAR KAÇMAZ! ŞOK aktüel 10 Haziran’a kadar geçerli indirimler: Bayram şekerleri, bıçaklar, tava ve tencere çeşitleri

ŞOK AKTÜEL 21- 27 MAYIS!

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BU FIRSATLAR KAÇMAZ! ŞOK aktüel 10 Haziran’a kadar geçerli indirimler: Bayram şekerleri, bıçaklar, tava ve tencere çeşitleri

ŞOK AKTÜEL 21 MAYIS-10 HAZİRAN İNDİRİMLERİ

BU FIRSATLAR KAÇMAZ! ŞOK aktüel 10 Haziran’a kadar geçerli indirimler: Bayram şekerleri, bıçaklar, tava ve tencere çeşitleri

ŞOK AKTÜEL 21 MAYIS-10 HAZİRAN İNDİRİMLERİ

BU FIRSATLAR KAÇMAZ! ŞOK aktüel 10 Haziran’a kadar geçerli indirimler: Bayram şekerleri, bıçaklar, tava ve tencere çeşitleri

ŞOK AKTÜEL 21 MAYIS-10 HAZİRAN İNDİRİMLERİ