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SEPETLER DOLUYOR! 20 Mayıs’a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Pike, koltuk örtüsü, perde, valiz kılıfı...
Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
23:41
SEPETLER DOLUYOR! 20 Mayıs’a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Pike, koltuk örtüsü, perde, valiz kılıfı...
Şok aktüel ürünleri raflarda yerini aldı. 20 Mayıs'a kadar geçerli olacak indirimlerle birlikte ev ihtiyaçları, gıda ürünleri, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra ev tekstiline yönelik ürünlerde de kampanyalar mevcut. Sinek öldürücü, buharlı fan, kamp lambası, çift ve tek kişilik pike, çarşaf, koltuk örtüsü, klimalı lastik, fon perde, güneşlik, perde, piknik hasırı, valiz kılıfı raflarda yerini alıyor. Peki; Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, 20 Mayıs'a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.