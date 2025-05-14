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Haberler Yaşam SEPETLER DOLUYOR! 20 Mayıs’a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Pike, koltuk örtüsü, perde, valiz kılıfı...
Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:41 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 23:41

SEPETLER DOLUYOR! 20 Mayıs’a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Pike, koltuk örtüsü, perde, valiz kılıfı...

Şok aktüel ürünleri raflarda yerini aldı. 20 Mayıs'a kadar geçerli olacak indirimlerle birlikte ev ihtiyaçları, gıda ürünleri, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra ev tekstiline yönelik ürünlerde de kampanyalar mevcut. Sinek öldürücü, buharlı fan, kamp lambası, çift ve tek kişilik pike, çarşaf, koltuk örtüsü, klimalı lastik, fon perde, güneşlik, perde, piknik hasırı, valiz kılıfı raflarda yerini alıyor. Peki; Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, 20 Mayıs'a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

SEPETLER DOLUYOR! 20 Mayıs’a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Pike, koltuk örtüsü, perde, valiz kılıfı...

20 Mayıs'a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu dev kampanyalar sunuyor. Alışverişseverler market rafları boşalmadan istediği ürünü sepetine eklemek için sabırsızlanıyor. Şok aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi inceleniyor. Peki; bu hafta neler indirimde? İşte broşür.

SEPETLER DOLUYOR! 20 Mayıs’a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Pike, koltuk örtüsü, perde, valiz kılıfı...

ŞOK AKTÜEL 14-20 MAYIS 2025 İNDİRİMLERİ

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SEPETLER DOLUYOR! 20 Mayıs’a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Pike, koltuk örtüsü, perde, valiz kılıfı...

ŞOK AKTÜEL 14-20 MAYIS 2025 İNDİRİMLERİ

SEPETLER DOLUYOR! 20 Mayıs’a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Pike, koltuk örtüsü, perde, valiz kılıfı...

ŞOK AKTÜEL 14-20 MAYIS 2025 İNDİRİMLERİ

SEPETLER DOLUYOR! 20 Mayıs’a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Pike, koltuk örtüsü, perde, valiz kılıfı...

ŞOK AKTÜEL 14-20 MAYIS 2025 İNDİRİMLERİ