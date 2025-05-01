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Haberler Yaşam İNDİRİMLER RAFLARDA! 6 Mayıs’a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Halı ve koltuk yıkama makinesi, çaydanlık...
Giriş Tarihi: 01.05.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 09:47

İNDİRİMLER RAFLARDA! 6 Mayıs’a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Halı ve koltuk yıkama makinesi, çaydanlık...

Şok aktüel ürünleri raflarda yerini aldı. 6 Mayıs'a kadar geçerli olacak indirimlerle birlikte ev ihtiyaçları, gıda ürünleri, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra ev tekstiline yönelik ürünlerde de kampanyalar mevcut. Haftanın ŞOK indirimlerinin en dikkat çekici ürünü bu hafta halı ve koltuk yıkama makinesi olurken pike seti, çaydanlık, seramik çay seti, saklıma kapları da raflarda yerini alıyor. Peki; Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, 6 Mayıs'a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

İNDİRİMLER RAFLARDA! 6 Mayıs’a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Halı ve koltuk yıkama makinesi, çaydanlık...

6 Mayıs'a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu dev kampanyalar sunuyor. Alışverişseverler market rafları boşalmadan istediği ürünü sepetine eklemek için sabırsızlanıyor. Şok aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi inceleniyor. Peki; bu hafta neler indirimde? İşte broşür.

İNDİRİMLER RAFLARDA! 6 Mayıs’a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Halı ve koltuk yıkama makinesi, çaydanlık...

30 NİSAN - 6 MAYIS ŞOK AKTÜEL KATALOG

Lipgloss 69,90 TL

Makyaj Çantası 125 TL

Leopar Desenli Toka 109 TL

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İNDİRİMLER RAFLARDA! 6 Mayıs’a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Halı ve koltuk yıkama makinesi, çaydanlık...

Lor Peyniri 35,50 TL

Tam Yağlı Ayran 37 TL

Kaymaklı Yoğurt 52,50 TL

Piliç Köfte 31,50 TL

İNDİRİMLER RAFLARDA! 6 Mayıs’a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Halı ve koltuk yıkama makinesi, çaydanlık...

Çift Kişilik Pike Seti 499 TL

Nevresim Seti 449 TL

Pijama Takımı 349 TL

İNDİRİMLER RAFLARDA! 6 Mayıs’a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Halı ve koltuk yıkama makinesi, çaydanlık...

7 Parça Tencere Seti 1.999 TL

Makarna Tabağı 89,95 TL

Aile Boy Çaydanlık 699 TL