Haberler
Yaşam
İNDİRİMLER RAFLARDA! 6 Mayıs’a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Halı ve koltuk yıkama makinesi, çaydanlık...
Giriş Tarihi: 01.05.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
09:47
İNDİRİMLER RAFLARDA! 6 Mayıs’a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Halı ve koltuk yıkama makinesi, çaydanlık...
Şok aktüel ürünleri raflarda yerini aldı. 6 Mayıs'a kadar geçerli olacak indirimlerle birlikte ev ihtiyaçları, gıda ürünleri, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra ev tekstiline yönelik ürünlerde de kampanyalar mevcut. Haftanın ŞOK indirimlerinin en dikkat çekici ürünü bu hafta halı ve koltuk yıkama makinesi olurken pike seti, çaydanlık, seramik çay seti, saklıma kapları da raflarda yerini alıyor. Peki; Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, 6 Mayıs'a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.