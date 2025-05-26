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Giriş Tarihi: 26.05.2025 07:25 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 07:25

BU FİYATLAR GÖRÜLMEDİ! BİM aktüel 27-30 Mayıs 2025 kataloğu: Mikrodalga fırın, derin dondurucu, şarjlı süpürge, vantilatör, klima...

BİM aktüel 27-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına müthiş fırsatlar sunuyor. Mikrodalga fırın, derin dondurucu, şarjlı süpürge, hamur yoğurma makinesi, mini fırın, ütü, elektrikli barbekü, bıçak bileyici, saç kurutma makinesi, vantilatör, klima, cep telefonu, çelik kasa, sinek kovucu, düdüklü tencere, çaydanlık, bıçak çeşitleri, terlik, hurçlar, vileda seti, saklama kapları müthiş fiyatlarla satışa çıkıyor. Salı ve cuma günü sepetler dolup taşacak. Peki, BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? İşte, BİM 27-30 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu...

BU FİYATLAR GÖRÜLMEDİ! BİM aktüel 27-30 Mayıs 2025 kataloğu: Mikrodalga fırın, derin dondurucu, şarjlı süpürge, vantilatör, klima...

BİM aktüel 27-30 Mayıs 2025 kataloğu yayınlandı. Bu hafta indirimli fiyatlar alışveriş severleri bekliyor. Salı ve cuma günü market rafları indirimli ürünlerle müşterilerini karşılıyor. Bu hafta Kurban Bayramı'na özel ürünlerde cazip fiyatlar dikkat çekiyor. İşte BİM 27-30 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi.

BU FİYATLAR GÖRÜLMEDİ! BİM aktüel 27-30 Mayıs 2025 kataloğu: Mikrodalga fırın, derin dondurucu, şarjlı süpürge, vantilatör, klima...

27 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOG!

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BU FİYATLAR GÖRÜLMEDİ! BİM aktüel 27-30 Mayıs 2025 kataloğu: Mikrodalga fırın, derin dondurucu, şarjlı süpürge, vantilatör, klima...

27 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOG!

BU FİYATLAR GÖRÜLMEDİ! BİM aktüel 27-30 Mayıs 2025 kataloğu: Mikrodalga fırın, derin dondurucu, şarjlı süpürge, vantilatör, klima...

30 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOG!

Kule tipi vantilatör: 1.390 TL

43" televizyon: 11.750 TL

55" televizyon: 27.900 TL

32" televizyon: 4.390 TL

BU FİYATLAR GÖRÜLMEDİ! BİM aktüel 27-30 Mayıs 2025 kataloğu: Mikrodalga fırın, derin dondurucu, şarjlı süpürge, vantilatör, klima...

Akıllı cep telefonu: 9.250 TL

Smart çelik kasa: 1.950 TL

Sinek kovucu ürün

Gece lambası

Turbo siyah cam ankastre set (ocak, fırın, davlumbaz): 8.690 TL