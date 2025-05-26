BU FİYATLAR GÖRÜLMEDİ! BİM aktüel 27-30 Mayıs 2025 kataloğu: Mikrodalga fırın, derin dondurucu, şarjlı süpürge, vantilatör, klima...

BİM aktüel 27-30 Mayıs 2025 kataloğu yayınlandı. Bu hafta indirimli fiyatlar alışveriş severleri bekliyor. Salı ve cuma günü market rafları indirimli ürünlerle müşterilerini karşılıyor. Bu hafta Kurban Bayramı'na özel ürünlerde cazip fiyatlar dikkat çekiyor. İşte BİM 27-30 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi.