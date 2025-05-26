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BU FİYATLAR GÖRÜLMEDİ! BİM aktüel 27-30 Mayıs 2025 kataloğu: Mikrodalga fırın, derin dondurucu, şarjlı süpürge, vantilatör, klima...
Giriş Tarihi: 26.05.2025 07:25
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
07:25
BU FİYATLAR GÖRÜLMEDİ! BİM aktüel 27-30 Mayıs 2025 kataloğu: Mikrodalga fırın, derin dondurucu, şarjlı süpürge, vantilatör, klima...
BİM aktüel 27-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına müthiş fırsatlar sunuyor. Mikrodalga fırın, derin dondurucu, şarjlı süpürge, hamur yoğurma makinesi, mini fırın, ütü, elektrikli barbekü, bıçak bileyici, saç kurutma makinesi, vantilatör, klima, cep telefonu, çelik kasa, sinek kovucu, düdüklü tencere, çaydanlık, bıçak çeşitleri, terlik, hurçlar, vileda seti, saklama kapları müthiş fiyatlarla satışa çıkıyor. Salı ve cuma günü sepetler dolup taşacak. Peki, BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? İşte, BİM 27-30 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu...