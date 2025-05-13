SEPETLERDE CAZİP FIRSATLAR! BİM aktüel broşürü 13-16 Mayıs fırsatları: Akıllı telefon, matara, buharlı ütü, ayakkabılık, gardırop...

13-16 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak yeni BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu haftanın avantajlı kampanyasında elektronik eşyalardan mutfak ürünlerine, ev aksesuarlarından kişisel bakım ve temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride indirimli ürünler dikkat çekiyor. İndirim fırsatlarını kaçırmak istemeyen alışveriş tutkunları kataloğu araştırıyor. İşte, 13-16 Mayıs 2025 BİM aktüel ürünler listesi ve fiyat detayları.