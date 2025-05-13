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Haberler Yaşam SEPETLERDE CAZİP FIRSATLAR! BİM aktüel broşürü 13-16 Mayıs fırsatları: Akıllı telefon, matara, buharlı ütü, ayakkabılık, gardırop...
Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:22 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 06:22

SEPETLERDE CAZİP FIRSATLAR! BİM aktüel broşürü 13-16 Mayıs fırsatları: Akıllı telefon, matara, buharlı ütü, ayakkabılık, gardırop...

BİM 13-16 Mayıs tarihleri arasında müşterilerine cazip kampanyalar sunmaya devam ediyor. Bu haftaki aktüel ürünler listesinde; toz deterjan, çamaşır yumuşatıcı, tuvalet kağıdı, çamaşır suyu, selülit kremi gibi temizlik ve bakım ürünlerinin yanı sıra vantilatör, blender seti, mikser, tost makinesi, ütü, paspas, şarjlı süpürge gibi elektrikli aletler de bulunuyor. Ayrıca cep telefonu, akıllı saat, tripod, termos, mangal, piknik seti, karnıyarık tenceresi, sunumluk ürünler, çöp kovası, plastik mutfak eşyaları, bardak, valiz, ayakkabılık ve dolap gibi birçok ev ihtiyacı da raflarda yerini alacak. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, 13-16 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat detayları.

SEPETLERDE CAZİP FIRSATLAR! BİM aktüel broşürü 13-16 Mayıs fırsatları: Akıllı telefon, matara, buharlı ütü, ayakkabılık, gardırop...

13-16 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak yeni BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu haftanın avantajlı kampanyasında elektronik eşyalardan mutfak ürünlerine, ev aksesuarlarından kişisel bakım ve temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride indirimli ürünler dikkat çekiyor. İndirim fırsatlarını kaçırmak istemeyen alışveriş tutkunları kataloğu araştırıyor. İşte, 13-16 Mayıs 2025 BİM aktüel ürünler listesi ve fiyat detayları.

SEPETLERDE CAZİP FIRSATLAR! BİM aktüel broşürü 13-16 Mayıs fırsatları: Akıllı telefon, matara, buharlı ütü, ayakkabılık, gardırop...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 13 MAYIS 2025 SALI

Çikolata çeşitleri bu hafta BİM'de!!

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SEPETLERDE CAZİP FIRSATLAR! BİM aktüel broşürü 13-16 Mayıs fırsatları: Akıllı telefon, matara, buharlı ütü, ayakkabılık, gardırop...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 13 MAYIS 2025 SALI

Bebek Bezi 319,00 TL

Çamaşır Yumuşatıcısı 69 TL

Bulaşık Makinesi Kapsül 199,00 TL

Deodorant 159,00 TL

SEPETLERDE CAZİP FIRSATLAR! BİM aktüel broşürü 13-16 Mayıs fırsatları: Akıllı telefon, matara, buharlı ütü, ayakkabılık, gardırop...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 16 MAYIS 2025 CUMA

Termo İzolasyonlu Çanta (~25 L): 369 TL

Katlanabilir Termo Piknik Çantası (25 L): 189 TL

Termos Sırt Çantası (18 L): 339 TL

Piknik Hasırı (150x210 cm): 299 TL

PVC Masa Örtüsü (140x180 cm): 149 TL

SEPETLERDE CAZİP FIRSATLAR! BİM aktüel broşürü 13-16 Mayıs fırsatları: Akıllı telefon, matara, buharlı ütü, ayakkabılık, gardırop...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 16 MAYIS 2025 CUMA

5 Parçalık Oturma Grubu: 7.999 TL

3 Kişilik Gölgelikli Salıncak: 7.500 TL

4 Raflı Çok Amaçlı Dolap: 1.990 TL

Ahşap Çocuk Karyolası: 999 TL

Pelüş Oyuncak (20 cm): 299 TL