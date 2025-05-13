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SEPETLERDE CAZİP FIRSATLAR! BİM aktüel broşürü 13-16 Mayıs fırsatları: Akıllı telefon, matara, buharlı ütü, ayakkabılık, gardırop...
Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:22
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
06:22
SEPETLERDE CAZİP FIRSATLAR! BİM aktüel broşürü 13-16 Mayıs fırsatları: Akıllı telefon, matara, buharlı ütü, ayakkabılık, gardırop...
BİM 13-16 Mayıs tarihleri arasında müşterilerine cazip kampanyalar sunmaya devam ediyor. Bu haftaki aktüel ürünler listesinde; toz deterjan, çamaşır yumuşatıcı, tuvalet kağıdı, çamaşır suyu, selülit kremi gibi temizlik ve bakım ürünlerinin yanı sıra vantilatör, blender seti, mikser, tost makinesi, ütü, paspas, şarjlı süpürge gibi elektrikli aletler de bulunuyor. Ayrıca cep telefonu, akıllı saat, tripod, termos, mangal, piknik seti, karnıyarık tenceresi, sunumluk ürünler, çöp kovası, plastik mutfak eşyaları, bardak, valiz, ayakkabılık ve dolap gibi birçok ev ihtiyacı da raflarda yerini alacak. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, 13-16 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat detayları.