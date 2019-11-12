Bu görüntü İstanbul'dan! Aşırı sıcaklardan bunalanlar...
Bu görüntü İstanbul'dan! Aşırı sıcaklardan bunalanlar...
İstanbul uzun süredir yüksek basınçlı havanın etkisinde... Hava durumu mevsim normallerinin biraz üzerinde seyrettiği için sıcaklardan bunalan vatandaşlar da kendilerine göre ilginç çözümler buluyor. Bugün İstanbul'da çekilen fotoğraflar bir hayli ilginç... Kimi vatandaş kasım ayının ortasında denize girerken, kimisi de güneş günü fırsata çevirdi. Bir vatandaş poşetin içine girerek uzun süre sahilde bekledi. İşte bu ilginç görüntünün nedeni...