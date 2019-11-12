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  • Bu görüntü İstanbul'dan! Aşırı sıcaklardan bunalanlar...

Bu görüntü 'dan! Aşırı sıcaklardan bunalanlar...

uzun süredir yüksek basınçlı havanın etkisinde... Hava durumu mevsim normallerinin biraz üzerinde seyrettiği için sıcaklardan bunalan vatandaşlar da kendilerine göre ilginç çözümler buluyor. Bugün İstanbul'da çekilen fotoğraflar bir hayli ilginç... Kimi vatandaş kasım ayının ortasında denize girerken, kimisi de güneş günü fırsata çevirdi. Bir vatandaş poşetin içine girerek uzun süre sahilde bekledi. İşte bu ilginç görüntünün nedeni...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.11.2019 17:01 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 17:03
Bu görüntü İstanbul'dan! Aşırı sıcaklardan bunalanlar...

'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar denize girerek serinledi.

Bu görüntü İstanbul'dan! Aşırı sıcaklardan bunalanlar...

Hava sıcaklığı 23 dereceye yaklaşan 'da bahardan kalma günler yaşanırken, Bebek sahilinde vatandaşlar denize girdi.

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Bu görüntü İstanbul'dan! Aşırı sıcaklardan bunalanlar...

Güneşli havanın devam etmesi ve hava sıcaklığının artmasıyla birlikte birçok vatandaş sahillere akın etti.

Bu görüntü İstanbul'dan! Aşırı sıcaklardan bunalanlar...

Bebek sahilinde bazı vatandaşlar güneşlenirken bazıları da boğaza atlayarak serinledi.

Bu görüntü İstanbul'dan! Aşırı sıcaklardan bunalanlar...

Bir vatandaşın da kilolarından kurtulmak için poşetin içine girerek sauna niyetine kullanması ilginç görüntüler oluşturdu.

Bu görüntü İstanbul'dan! Aşırı sıcaklardan bunalanlar...
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Bu görüntü İstanbul'dan! Aşırı sıcaklardan bunalanlar...
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