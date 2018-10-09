Bu görüntüler dünyayı hayrete düşürüyor! Büyüklüklerini gören...

Kimisi tünel açmak için, kimisi madencilikte kullanılıyor. Devasa boyutları ile görenleri hayrete düşüren insan yapımı dev makinaları belki de ilk defa göreceksiniz! TBM Bu devasa makine tünel açmak için kullanılıyor. Çapı yaklaşık olarak 17 metre olan bu makine Washington şehrinin altına tünel açmak için yapılmıştır. P&H 4100XPC Bu elektrikli halatlı yükleyici 109 ton ağırlığında ve yaklaşık 15 metre uzunluğunda. CAT 6090 Tek seferde küreğiyle 1080 ton kaldırma gücüyle tam bir canavar. LIEBHER 9800 Madencilikte kullanılar bu excavatörün fiyatı 7.244.000 TL civarında. P&H L2350 72 tonluk yükleme kapasitesi ile dünyanın en büyük yükleyicisi ünvanına sahip. Fiyatı yaklaşık 700.000 TL civarında. KOMATSU D575A Çoğunlukla maden işlerinde kullanılan dozer 1991 yılında üretilmiştir. Dünyanın en büyük dozeridir.