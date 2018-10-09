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Bu görüntüler dünyayı hayrete düşürüyor! Büyüklüklerini gören...

Giriş Tarihi: 09.10.2018 18:44 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 19:03
Bu görüntüler dünyayı hayrete düşürüyor! Büyüklüklerini gören...

Kimisi tünel açmak için, kimisi madencilikte kullanılıyor. Devasa boyutları ile görenleri hayrete düşüren insan yapımı dev makinaları belki de ilk defa göreceksiniz!

Bu görüntüler dünyayı hayrete düşürüyor! Büyüklüklerini gören...

TBM

Bu devasa makine tünel açmak için kullanılıyor. Çapı yaklaşık olarak 17 metre olan bu makine Washington şehrinin altına tünel açmak için yapılmıştır.

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Bu görüntüler dünyayı hayrete düşürüyor! Büyüklüklerini gören...

P&H 4100XPC

Bu elektrikli halatlı yükleyici 109 ton ağırlığında ve yaklaşık 15 metre uzunluğunda.

Bu görüntüler dünyayı hayrete düşürüyor! Büyüklüklerini gören...

CAT 6090

Tek seferde küreğiyle 1080 ton kaldırma gücüyle tam bir canavar.

Bu görüntüler dünyayı hayrete düşürüyor! Büyüklüklerini gören...

LIEBHER 9800

Madencilikte kullanılar bu excavatörün fiyatı 7.244.000 TL civarında.

Bu görüntüler dünyayı hayrete düşürüyor! Büyüklüklerini gören...

P&H L2350

72 tonluk yükleme kapasitesi ile dünyanın en büyük yükleyicisi ünvanına sahip. Fiyatı yaklaşık 700.000 TL civarında.

Bu görüntüler dünyayı hayrete düşürüyor! Büyüklüklerini gören...

KOMATSU D575A

Çoğunlukla maden işlerinde kullanılan dozer 1991 yılında üretilmiştir. Dünyanın en büyük dozeridir.

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