Bu güzellik yarışması 5'nci kez yapıldı

Buzağı kategorisinde birinciliği Abdullah Balcı, ikinciliği Ahmet Akgün, üçüncülüğü Refet Mutlu, düve kategorisinde ( Et Irkı), Ercan Bartav'ın düvesi birinci, Mustafa Kahraman'ın düvesi ikinci, Rafet Mutlu'nun düvesi üçüncü olurken, düve kategorisinde ( Süt Irkı), Servet Gergöz'ün düvesi birinci, Nuriye Tül'ün düvesi ikinci, İdris Çalışkan'ın düvesi de üçüncü oldu. Tosun (Et Irkı) kategorisinde ise birinciliği Ayfer Yenen, Ali İmdat Gökkaya ,üçüncülüğü İdris Çalışkan oldu. Tosun (Süt Irkı) kategorisinde ise birinciliği Cihan Kargı, ikinciliği Mustafa Güray Ergün, üçüncülüğü ise Hüseyin Türkeli elde etti.