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Bu güzellik yarışması 5'nci kez yapıldı

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 03.10.2018 17:12 Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 17:15
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Bu güzellik yarışması 5'nci kez yapıldı
Bu güzellik yarışması 5'nci kez yapıldı

'nin Biga ilçesinde bölgenin hayvancılığının gelişmesine katkıda bulunmak, Biga etinin tanınırlığını arttırmak ve üreticileri teşvik etmek amacı ile 'Biga 5. ' yapıldı. 125. Yıl Mustafa Kemal Atatürk Köprüsü'nde gerçekleştirilen yarışmaya hayvan sahipleri 26 buzağı, 7 tosun (et ırkı) 3 tosun(süt ırkı) 10 düve (et ırkı) 8 düve (süt ırkı) ile 5 kategoride katıldı.

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Bu güzellik yarışması 5'nci kez yapıldı
Bu güzellik yarışması 5'nci kez yapıldı

Jüri Başkanı (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feyzi Uğur, diğer jüri üyeleriyle hayvanları tek tek kontrol edip görünüş, güzellik, bakım ve sağlık gibi özelliklerini değerlendirdi. Prof. Dr. Uğur, yarışmanın Biga Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası, Ticaret Borsası, Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Biga Süt Üreticileri Birliği, Holstein Irkı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Çanakkale Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği ve Tarım Kooperatifleri Birliği iş birliğinde düzenlendiğini söyledi.

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Bu güzellik yarışması 5'nci kez yapıldı
Bu güzellik yarışması 5'nci kez yapıldı

Törene katılan Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, ilçenin ticaret ve sanayi alanında olduğu kadar, hayvancılıkta da önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bunu duyurmak ve hayvancılığı teşvik etmek maksadıyla bu yıl üçüncü olarak yarışma düzenledik. İlgiden son derece memnunuz" dedi.

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Bu güzellik yarışması 5'nci kez yapıldı
Bu güzellik yarışması 5'nci kez yapıldı

Buzağı kategorisinde birinciliği Abdullah Balcı, ikinciliği Ahmet Akgün, üçüncülüğü Refet Mutlu, düve kategorisinde ( Et Irkı), Ercan Bartav'ın düvesi birinci, Mustafa Kahraman'ın düvesi ikinci, Rafet Mutlu'nun düvesi üçüncü olurken, düve kategorisinde ( Süt Irkı), Servet Gergöz'ün düvesi birinci, Nuriye Tül'ün düvesi ikinci, İdris Çalışkan'ın düvesi de üçüncü oldu. Tosun (Et Irkı) kategorisinde ise birinciliği Ayfer Yenen, Ali İmdat Gökkaya ,üçüncülüğü İdris Çalışkan oldu. Tosun (Süt Irkı) kategorisinde ise birinciliği Cihan Kargı, ikinciliği Mustafa Güray Ergün, üçüncülüğü ise Hüseyin Türkeli elde etti.

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Bu güzellik yarışması 5'nci kez yapıldı
Bu güzellik yarışması 5'nci kez yapıldı
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Bu güzellik yarışması 5'nci kez yapıldı
Bu güzellik yarışması 5'nci kez yapıldı
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