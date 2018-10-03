Bu güzellik yarışması 5'nci kez yapıldı

Törene katılan Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, ilçenin ticaret ve sanayi alanında olduğu kadar, hayvancılıkta da önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bunu duyurmak ve hayvancılığı teşvik etmek maksadıyla bu yıl üçüncü olarak yarışma düzenledik. İlgiden son derece memnunuz" dedi.