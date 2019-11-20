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  • Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu MUHTEŞEM CUMA indirimleri ile geliyor! 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu burada!

Bu hafta indirimleri ile geliyor! 22 Kasım BİM kataloğu burada!

Yeni haftanın büyük bir merakla beklenen BİM aktüel kataloğu yayınlandı ve Cuma itibari ile raflarda yerini alacak. Bilindiği gibi, kataloğun hafta başında paylaşılmasının ardından, '22 Kasım Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın BİM kataloğunda oldukça çeşitli ürünler bulunurken '' indirimleri adeta göz kamaştırıyor. Zira, indirimli mutfak ile ev ekonomisi ürünleri bulunurken, yatak odası için katlanır yatak ve dik durabilen süpürge bir hayli dikkat çekiyor. Haftanın ürünü ise hiç şüphesiz Vestel Venüs Go akıllı cep telefonu durumunda...

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, mutfak, ev ekonomisi ve teknoloji fırsatlarını da kapsayan BİM 22 Kasım 2019 kataloğu hakkında bilgi edinebilir, Muhteşem Cuma indirimli ürünleri tam liste olarak görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 11:49
Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu MUHTEŞEM CUMA indirimleri ile geliyor! 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu burada!

22 Kasım 2019 Cuma raflarda hazır olacak olan BİM aktüel kataloğu açıklandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden Cuma gününe ilişkin tam liste halinde paylaşıldı. İlgili kataloğun belli olması neticesinde vatandaşlar da 'Bu hafta BİM kataloğu listesinde hangi ürünler var?' sorusuna cevap aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli mutfak&ev ekonomisi ürünleri bulunurken için teknoloji fırsatları da oldukça iddiali. Zira, akıllı cep telefonundan dik durabilen süpürgeye, katlanır yataktan cam davlumbaza ve cam set üstü ocaktan üç katlı ayakkabılığa kadar geniş ve farklı ürünler bulunuyor.

Öte yandan, Muhteşem Cuma için ucuz ve indirim arayanların da yüzü yine gülecek.

Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu MUHTEŞEM CUMA indirimleri ile geliyor! 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu burada!

22 KASIM 2019 CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN SAYFAYI AŞAĞIYA KAYDIRINIZ

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Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu MUHTEŞEM CUMA indirimleri ile geliyor! 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu burada!
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Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu MUHTEŞEM CUMA indirimleri ile geliyor! 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu burada!
Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu MUHTEŞEM CUMA indirimleri ile geliyor! 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu burada!
Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu MUHTEŞEM CUMA indirimleri ile geliyor! 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu burada!
Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu MUHTEŞEM CUMA indirimleri ile geliyor! 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu burada!
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