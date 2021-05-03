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Haberler Yaşam Bu hafta bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün?
Giriş Tarihi: 02.05.2021 13:52 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 07:21

Bu hafta bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var mı? ne zaman yapılacak, hangi gün?

Yeni haftanın gelmesi ile birlikte sorusuna yanıt aranıyor. Koronavirüs salgını gündemin ana maddesi olurken bilindiği üzere toplantıda önemli kararlar istişare ediliyor. Son olarak gerçekleştirilen kritik toplantı kararları kamuoyuna açıklanmıştı. Alınan kararlar doğrultusunda; 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın uygulanan kısıtlama kararı ile birlikte de tarafından tam kapanma genelgesi yayınlanmıştı. Bu kapsamda; bu hafta Kabine Toplantısı var mı? ne zaman yapılacak, hangi gün?

Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün?

En son 26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni haftanın toplantı tarihi sorgulanırken en son alınan kararlar doğrultusunda tam kapanma kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan tam kapanma ile birlikte artan koronavirüs vaka sayılarının da önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu bakımdan; yeni haftanın Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve hangi gün? Gözler tarihine çevrildi…

Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

En son Kabine Toplantısı 26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

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Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün?

Yeni haftanın Kabine Toplantısı tarihi merak ediliyor.

Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün?

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı ise henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün?
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