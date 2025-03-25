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Haberler Yaşam Bu hafta diziler var mı, bayram haftası diziler yayımlanacak mı? İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 yayın akışı
Giriş Tarihi: 25.03.2025 15:09 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 15:17

Bu hafta diziler var mı, bayram haftası diziler yayımlanacak mı? İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 yayın akışı

Ramazan Bayramı bu pazar günü başlıyor. Genellikle bayram günleri nedeniyle diziler yeni bölüm yayınlarına ara veriyor. Bu noktada dizi takipçileri bu hafta diziler var mı yok mu sorusuna yanıt aramaya başladı. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 yayın akışı ile diziler tek tek araştırılıyor. Peki, byaram haftası diziler yayınlanacak mı?

Bu hafta diziler var mı, bayram haftası diziler yayımlanacak mı? İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 yayın akışı

Bu hafta diziler var mı merak konusu. Gün gün takip edilen yapımların bayram arası verip vermeyeceği takip edilmeye başladı. Bazı dizilerin bu hafta ekranlara gelmeyeceği belli oldu. Peki, bayram haftasında hangi diziler yok?

Bu hafta diziler var mı, bayram haftası diziler yayımlanacak mı? İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 yayın akışı

BU HAFTA DİZİLER VAR MI?

Ramazan Bayramı pazar günü idrak edilmeye başlayacak. Arefe Günü itibarıyla bazı dizilerin yayınları ertelenecek. İşte, o diziler:

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Bu hafta diziler var mı, bayram haftası diziler yayımlanacak mı? İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 yayın akışı

BAYRAM HAFTASI HANGİ DİZİLER YOK?

Her hafta cumartesi günleri ekranlara gelen ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu yeni bölümüyle 29 Mart yerine 5 Nisan günü ekranlarda olacak.

Bu hafta diziler var mı, bayram haftası diziler yayımlanacak mı? İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 yayın akışı

Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa da cumartesi yayın akışında görünmüyor.

Öte yandan pazar günü dizileri Deha, Teşkilat ve Kardelenler de yeni bölümleriyle ekrana gelmeyecek.

Bu hafta diziler var mı, bayram haftası diziler yayımlanacak mı? İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 yayın akışı

Bayramın 2. günü pazartesi dizilerinden Uzak Şehir de 7 Nisan günü yeni bölümüyle yayımlanacak.

TRT 1 dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümü de 7 Nisan olarak işaretlendi.