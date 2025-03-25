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Bu hafta diziler var mı, bayram haftası diziler yayımlanacak mı? İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 yayın akışı
Giriş Tarihi: 25.03.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
15:17
Bu hafta diziler var mı, bayram haftası diziler yayımlanacak mı? İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 yayın akışı
Ramazan Bayramı bu pazar günü başlıyor. Genellikle bayram günleri nedeniyle diziler yeni bölüm yayınlarına ara veriyor. Bu noktada dizi takipçileri bu hafta diziler var mı yok mu sorusuna yanıt aramaya başladı. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 yayın akışı ile diziler tek tek araştırılıyor. Peki, byaram haftası diziler yayınlanacak mı?