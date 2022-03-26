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Haberler Yaşam Bu hafta Formula 1 var mı, iptal mi oldu? Suudi Arabistan Formula 1 Grand Prix hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.03.2022 14:18 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 14:18

Bu hafta Formula 1 var mı, iptal mi oldu? Suudi Arabistan Formula 1 Grand Prix hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?

Tüm dünyada Formula 1 heyecanı başladı. İlk yarışı Ferrari ekibi alırken tüm dünya 2. Yarıştaki rövanşı bekliyor. Yeni durak Suudi Arabistan. Grand Prix yarış pisti geçtiğimiz yıl Mercedes ile Lewis Hamilton'un şampiyonluğuna şahit olmuştu. Dün akşam yayımlanan haberde yarış pistinin yakınında patlama gerçekleştiği duyuruldu. Ekipler ve yarış pilotları durumdan dolayı tedirgin oldu. Bunun ardından gündeme gelen "bu hafta Formula 1 var mı, iptal mi oldu?" soruları yanıt arıyor. Peki, Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta?

Bu hafta Formula 1 var mı, iptal mi oldu? Suudi Arabistan Formula 1 Grand Prix hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?

Patlama haberlerinin ardından gündeme gelen yarışın iptali konusunda Formula 1'den açıklama geldi. Ekip yaptığı açıklamada; "Formula 1 ve FIA, tüm takımlar ve sürücülerle yapılan görüşmelerin ardından 2022 FIA Formula 1 Suudi Arabistan Grand Pix'sinin planlandığı gibi devam edeceğini doğruluyor." Dedi. Bölgenin güvenli olduğunu söyleyen yönetim ardından "Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak" soruları yanıt arıyor. İşte Formula 1 yarışları yayın saati ve kanalı…

Bu hafta Formula 1 var mı, iptal mi oldu? Suudi Arabistan Formula 1 Grand Prix hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?

FORMULA 1 HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Formula 1 yarışları 26 Mart Cumartesi (bugün) 2. Turla ekranlarda olacak. 26-27 Mart tarihlerindeki yarışlar saat 20.00'de başlayacak.

Heyecanlı yarış, S Sport kanalından naklen yayınlanacak.

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Bu hafta Formula 1 var mı, iptal mi oldu? Suudi Arabistan Formula 1 Grand Prix hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?

FORMULA 1 PUAN DURUMU

Pilotlar:

1. Charles Leclerc: 26 puan

2. Carlos Sainz: 18

3. Lewis Hamilton: 15

4. George Russell: 12

5. Kevin Magnussen: 10

Bu hafta Formula 1 var mı, iptal mi oldu? Suudi Arabistan Formula 1 Grand Prix hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?

Markalar:

1. Ferrari: 44

2. Mercedes: 27

3. Haas: 10

4. Alfa Romeo: 9

5. Alpine: 8

Bu hafta Formula 1 var mı, iptal mi oldu? Suudi Arabistan Formula 1 Grand Prix hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?
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