Haberler Yaşam Bu hafta Formula 1 var mı, iptal mi oldu? Suudi Arabistan Formula 1 Grand Prix hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 26.03.2022 14:18 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 14:18

Bu hafta Formula 1 var mı, iptal mi oldu? Suudi Arabistan Formula 1 Grand Prix hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?

Tüm dünyada Formula 1 heyecanı başladı. İlk yarışı Ferrari ekibi alırken tüm dünya 2. Yarıştaki rövanşı bekliyor. Yeni durak Suudi Arabistan. Grand Prix yarış pisti geçtiğimiz yıl Mercedes ile Lewis Hamilton'un şampiyonluğuna şahit olmuştu. Dün akşam yayımlanan haberde yarış pistinin yakınında patlama gerçekleştiği duyuruldu. Ekipler ve yarış pilotları durumdan dolayı tedirgin oldu. Bunun ardından gündeme gelen "bu hafta Formula 1 var mı, iptal mi oldu?" soruları yanıt arıyor. Peki, Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta?