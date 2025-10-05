Bu hafta İstanbul’da hava nasıl olacak? Meteoroloji’den sarı ve turuncu kodlu uyarı ile yeni hava durumu verileri

YURT GENELİNDE SOĞUK HAVA VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Gök gürültülü sağanak yağışlar, İstanbul çevresi ve Ege kıyıları dahil olmak üzere Batı ve Güneybatı bölgelerinde daha yaygın ve belirgin görülecek.

İç ve Doğu Anadolu ise çoğunlukla güneşli veya parçalı bulutlu koşullarını sürdürüyor.

SALI GÜNÜNE DİKKAT!

Hava durumundaki en büyük değişiklik 7 Ekim Salı günü yaşanacak. Batıdan gelen soğuk ve yağışlı cephe, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak. Yağışlı hava, İstanbul, Ankara ve İzmir dâhil olmak üzere batı ve iç bölgelerin tamamında etkili olacak. Marmara ve Ege'de yer yer kuvvetli sağanaklar görülebilir.

9 Ekim Perşembe günü, yağışlı sistem etkisini sürdürmeye devam edecek ancak şiddetini kaybedecek. İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yağışlar devam ederken, hava genel olarak serin ve kapalı olacak. Bu düşüşle birlikte sonbahar havası kendini tam anlamıyla hissettirecek.