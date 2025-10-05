Bu hafta İstanbul’da hava nasıl olacak? Meteoroloji’den sarı ve turuncu kodlu uyarı ile yeni hava durumu verileri

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 05.10.2025 13:47 Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 14:03

Sonbaharın gelmesiyle birlikte başlayan soğuk hava dalgası ve yağışlar önümüzdeki günlerde etkisini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminler doğrultusunda yaptığı uyarılar ışığında ülke genelinde beklenen hava durumu raporu güncellendi. Meteoroloji, pek çok ili gök gürültülü sağanak yağış beklentisiyle sarı ve turuncu kodla uyardı. Peki, bu hafta İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte detaylar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel hava durumu tahmin raporu yayınlandı. 5 günlük tahminlere göre önümüzdeki günlerde pek çok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki, bu hafta İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte sarı ve turuncu kodlu uyarılar ışığında Meteoroloji'nin bu haftaya ilişkin tahminleri;

BU HAFTA İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Pazartesi (6 Ekim) ile birlikte istikrarsız hava tekrar şiddetlenecek ve Salı (7 Ekim) günü Batı kesimlerde belirgin bir sıcaklık düşüşü yaşanacak.

Salı gününden itibaren yurt genelinde yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası bekleniyor. Bu yağışlarla birlikte sıcaklıklar 7 derece birden düşecek. Salı gününden itibaren İstanbul'da yağışlar etkili olacak.

YURT GENELİNDE SOĞUK HAVA VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Gök gürültülü sağanak yağışlar, İstanbul çevresi ve Ege kıyıları dahil olmak üzere Batı ve Güneybatı bölgelerinde daha yaygın ve belirgin görülecek.

İç ve Doğu Anadolu ise çoğunlukla güneşli veya parçalı bulutlu koşullarını sürdürüyor.

SALI GÜNÜNE DİKKAT!

Hava durumundaki en büyük değişiklik 7 Ekim Salı günü yaşanacak. Batıdan gelen soğuk ve yağışlı cephe, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak. Yağışlı hava, İstanbul, Ankara ve İzmir dâhil olmak üzere batı ve iç bölgelerin tamamında etkili olacak. Marmara ve Ege'de yer yer kuvvetli sağanaklar görülebilir.

9 Ekim Perşembe günü, yağışlı sistem etkisini sürdürmeye devam edecek ancak şiddetini kaybedecek. İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yağışlar devam ederken, hava genel olarak serin ve kapalı olacak. Bu düşüşle birlikte sonbahar havası kendini tam anlamıyla hissettirecek.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Sakarya ve Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Zonguldak ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun ve Rize çevreleri, Ordu'nun, Giresun'un ve Trabzon'un iç kesimleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.