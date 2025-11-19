Haberler
Yaşam
Bu hafta marketlerde hangi indirimli fırsatlar var? İşte, yeni haftanın A101 ve BİM aktüel kataloğu!💥
Giriş Tarihi: 19.11.2025 00:39
Bu hafta marketlerde hangi indirimli fırsatlar var? İşte, yeni haftanın A101 ve BİM aktüel kataloğu!💥
Haftanın aktüel ürünleri market raflarını süslemeye başladı. A101 ve BİM'in yeni kataloğu yayımlandı ve indirimli ürünler alışveriş severlerin ilgisini çekiyor. Ev ihtiyaçlarından elektronik ürünlere kadar pek çok seçenek, bu hafta uygun fiyatlarla mağazalarda yerini alacak. Peki, bu hafta marketlerde neler var, indirimli mi?