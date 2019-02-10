Bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde büyük fırsatlar var! 12 Şubat indirimi ŞOK kataloğu ile iyi alışverişler

Şubat ayının ikinci indirimli ŞOK aktüel ürünler listesi belli oldu. Yılın her haftası tüketicilerine seçili ürünlerde cazip fiyatlarla indirimli ürünler sunan ŞOK marketler zinciri, 12 Şubat tarihine kadar satışını yapacağı aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Böylelikle, vatandaşların yoğun bir şekilde araştırdığı 'Bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusu da yanıtını buldu.

Haftanın kataloğunda büyük sürpriz olarak su arıtma cihazı ile tablet öne çıkarken aktüel listesinde her zamanki gibi uygun fiyatlı birçok tüketim aracı dikkat çekiyor.