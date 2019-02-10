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  • Bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde büyük fırsatlar var! 12 Şubat indirimi ŞOK kataloğu ile iyi alışverişler

Bu hafta ŞOK listesinde büyük fırsatlar var! 12 Şubat indirimi ŞOK kataloğu ile iyi alışverişler

Şubat ayının ikinci indirimli ŞOK listesi belli oldu. Yılın her haftası tüketicilerine seçili ürünlerde cazip fiyatlarla sunan ŞOK marketler zinciri, 12 Şubat tarihine kadar satışını yapacağı aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Böylelikle, vatandaşların yoğun bir şekilde araştırdığı 'Bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusu da yanıtını buldu.

Haftanın kataloğunda büyük sürpriz olarak su arıtma cihazı ile tablet öne çıkarken aktüel listesinde her zamanki gibi uygun fiyatlı birçok tüketim aracı dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 10.02.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 11:42
Bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde büyük fırsatlar var! 12 Şubat indirimi ŞOK kataloğu ile iyi alışverişler

Uygun fiyatlarla çeşitli birçok ürüne ulaşmak isteyen vatandaşları ilgilendiren ŞOK listesi açıklandı. Haftanın kataloğunda oldukça çeşitli ürünler bulunurken su arıtma cihazı ile yerli markaya ait tablet hiç şüphesiz dikkat çekiyor. Hangi indirimli ürünlerin satışa sunulacağını merak yurttaşlar ise, 'Bu hafta ŞOK aktüel kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Tam listeyi sizler için derledik.

Bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde büyük fırsatlar var! 12 Şubat indirimi ŞOK kataloğu ile iyi alışverişler

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Bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde büyük fırsatlar var! 12 Şubat indirimi ŞOK kataloğu ile iyi alışverişler
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Bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde büyük fırsatlar var! 12 Şubat indirimi ŞOK kataloğu ile iyi alışverişler
Bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde büyük fırsatlar var! 12 Şubat indirimi ŞOK kataloğu ile iyi alışverişler
Bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde büyük fırsatlar var! 12 Şubat indirimi ŞOK kataloğu ile iyi alışverişler
Bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde büyük fırsatlar var! 12 Şubat indirimi ŞOK kataloğu ile iyi alışverişler
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