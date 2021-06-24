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Haberler Yaşam Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, pazar yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor ve pazar günü yasak var mı?
Giriş Tarihi: 24.06.2021 19:51 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 19:51

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, pazar yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor ve pazar günü yasak var mı?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Son Kabine Toplantısı'nda alınan kararlara göre, normalleşme süreci için 1 Temmuz hedef olarak belirlendi ve bu tarih itibarı ile kalkacak olan yasaklar da belli oldu. Bu noktada, sokağa çıkma yasağı bitti mi konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi ve hafta sonu pazar günü yasak var mı konusuna da netlik kazandırdı. Peki, 26-27 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi ve hafta sonu pazar günü yasak olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte, sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili son durum

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, pazar yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor ve pazar günü yasak var mı?

Türkiye'de normalleşme süreci 1 Temmuz'da başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Temmuz'da bitecek olan yasakları açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarındaki en önemli detay ise hafta sonu ve hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı oldu. Bilindiği gibi, uzun bir süredir hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu pazar günü olmak üzere sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyordu.

26-27 HAZİRAN HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, uzatıldı mı konusuna son noktayı koydu. Erdoğan, yasakların kalkacağı tarih olarak 1 Temmuz'u işaret ederken detayları da paylaştı. Peki, hafta içi ve hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı, ve ne zaman bitecek? Bu hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İşte, hafta içi ve hafta sonu pazar yasak var mı konusuyla ilgili son durum

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, pazar yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor ve pazar günü yasak var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Başkan , Kabine Toplantısı'nın ardından 19.00'da kameralar karşısına geçti.

Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili olarak şunları söyledi:

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, pazar yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor ve pazar günü yasak var mı?

1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.

Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.

Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, pazar yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor ve pazar günü yasak var mı?

1 Temmuz itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

Hedefimiz birkaç hafta içinde 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır.

Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, pazar yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor ve pazar günü yasak var mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; 1 Temmuz tarihine kadar Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında;

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