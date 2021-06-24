Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, pazar yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor ve pazar günü yasak var mı?

Türkiye'de normalleşme süreci 1 Temmuz'da başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Temmuz'da bitecek olan yasakları açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarındaki en önemli detay ise hafta sonu ve hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı oldu. Bilindiği gibi, uzun bir süredir hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu pazar günü olmak üzere sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyordu.

26-27 HAZİRAN HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, uzatıldı mı konusuna son noktayı koydu. Erdoğan, yasakların kalkacağı tarih olarak 1 Temmuz'u işaret ederken detayları da paylaştı. Peki, hafta içi ve hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı, ve ne zaman bitecek? Bu hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İşte, hafta içi ve hafta sonu pazar yasak var mı konusuyla ilgili son durum