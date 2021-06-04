Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Bakanlık genelgesi ile 5- 6 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı saatleri değiştirildi. Coronavirüs salgınının yayılımını azaltmak amacıyla yasak saatleri, istisnai durumlar ve diğer detayları içeren genelge yayımlandı. 1 Haziran tarihi itibarıyla başlayan normalleşme süreciyle birlikte, pandemi sebebiyle uygulanan pek çok kısıtlama gevşetildi. Hafta içi belirli saatlerde hafta sonu ise Pazar gününü kapsayacak şekilde uygulanan yasakların bitmesi iple çekilirken son gerçekleşen Kabine Toplantısı ile birlikte tüm merak edilenler yanıt buldu. Buna göre; sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesi detayları ile yasak gün ve saatleri!