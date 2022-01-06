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Haberler Yaşam Bu haftaki Cuma Hutbesi konusu nedir? 7 Ocak Cuma Hutbesi konusu ve tam metni Diyanet tarafından yayınlandı!
Giriş Tarihi: 06.01.2022 23:34 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 23:41

Bu haftaki Cuma Hutbesi konusu nedir? 7 Ocak Cuma Hutbesi konusu ve tam metni Diyanet tarafından yayınlandı!

Bu haftaki Cuma Hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Bu hafta Cuma namazında bir araya gelecek olan Müslümanlar, "tövbe" konusuyla ilgili bilgilendirilecek. "Tövbe: Günahlardan Arınma İradesi" başlıklı metin, yurdun dört bir yanındaki camilerde okunacak. Bu haftaki Cuma Hutbesi'nin konusu nedir? İşte 7 Ocak Cuma Hutbesi konusu ve tam metni!

Bu haftaki Cuma Hutbesi konusu nedir? 7 Ocak Cuma Hutbesi konusu ve tam metni Diyanet tarafından yayınlandı!

Milyonlarca Müslüman, Ocak Cuma günü tüm dünyevi koşturmaları bir kenara bırakarak Allah rızası için camilere akın edecek. Cuma namazına gelen müminlere ahlaklı, erdemli ve iyi bir insan olmanın ipuçlarıyla ve kıymetli bilgilerle dolu olan bu haftaki Cuma Hutbesi konusu belli oldu. İşte Diyanet tarafından yayınlanan 7 Ocak Cuma Hutbesi konusu ve tam metni…

Bu haftaki Cuma Hutbesi konusu nedir? 7 Ocak Cuma Hutbesi konusu ve tam metni Diyanet tarafından yayınlandı!

7 OCAK 2022 CUMA HUTBESİ DİYANET TARAFINDAN YAYINLANDI!

İşte bu haftaki Cuma Hutbesi'nin tam metni ve konusu!

TÖVBE: GÜNAHLARDAN ARINMA İRADESİ

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi içinden ırmaklar akan cennetlerine koyar..."

Okuduğum hadis-i şerifte Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Günahından tövbe eden, hiç günahı olmayan kimse gibidir."

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Bu haftaki Cuma Hutbesi konusu nedir? 7 Ocak Cuma Hutbesi konusu ve tam metni Diyanet tarafından yayınlandı!

Aziz Müminler!

İnsanoğlundan istenen daima iyiye ve güzele yönelmesidir. Yüce Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda bir hayat sürmesidir. Ne var ki insan bazen, bilerek veya bilmeyerek günaha sürüklenir. Zira o, hem iyiye hem de kötüye meyilli yaratılmıştır. Cenâb-ı Hakk'ın kullarına lütfettiği tövbe ise günahlardan kurtulmak için bir rahmet ve umut kapısıdır.

Bu haftaki Cuma Hutbesi konusu nedir? 7 Ocak Cuma Hutbesi konusu ve tam metni Diyanet tarafından yayınlandı!

Kıymetli Müslümanlar!

Tövbe, nefsimizle hesaplaşmak, içtenlikle ve samimiyetle günahlardan pişmanlık duymaktır. Hata ve günahta ısrar etmemek, bir daha onlara dönmeme kararlılığını göstermektir. Hevâ ve hevesimizin esiri olmamaya söz vermektir. Tövbe, günahlarla kirlenen yüreklerimizi paslarından arındırmaktır. Yenilenmek ve tertemiz bir başlangıç yapabilmektir. Yüce Rabbimizin sevgisine, hoşnutluğuna talip olmaktır.

Bu haftaki Cuma Hutbesi konusu nedir? 7 Ocak Cuma Hutbesi konusu ve tam metni Diyanet tarafından yayınlandı!

Değerli Müminler!

Günahları örten, çok affedici ve bağışlayıcı olan Yüce Mevlâmız bizleri tövbeye davet ediyor:

وَتُوبُٓوا اِلَى اللّٰهِ جَم۪يعاً اَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Ey müminler, hep birlikte Allah'a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!"

Öyleyse geliniz, tövbelerimizi dilimizden kalbimize indirelim ve içtenlikle "Tevvâb" olan Rabbimize yönelelim. Gönülden, nasûh tövbelerle kalben ve ruhen arınalım, Rabbimizle aramızdaki bağı kuvvetlendirelim. O'na layık bir kul olamadığımız için nedametle ve gözyaşlarıyla tövbe ve istiğfar edelim. Allah Resûlü'ne yaraşır bir ümmet olamadığımız için af dileyelim. Yeryüzünde kötülüğü engelleyemediğimiz, iyiliği hâkim kılamadığımız için bağışlanma isteyelim. Dilimizle işlediğimiz yalan, gıybet ve kötü sözler için tövbe edelim. Harama uzanan ellerimiz, günaha giden ayaklarımız için bağışlanma dileyelim. Gözümüzü, kulağımızı haramdan sakınamadığımız için istiğfar edelim. Kalbimizi kaplayan kin, haset, kibir, bencillik gibi kötü hasletler için tövbe edelim. Ömrümüzü salih amellerle bereketlendiremediğimiz için tövbe ve istiğfar edelim; bıkmadan, yorulmadan.

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