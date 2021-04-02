Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dev indirimleriyle her hafta olduğu gibi milyonlarca müşterisinin dikkatini çekti. Mağazaların açılış saatiyle beraber kapı önlerinde sıra olan müşteriler stoklarla sınırlı bu ürünlerin sahibi olabilmek adına erkenden alışverişe koyuldu. Bu noktada "BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?" soruları da yanıt aramaya başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri bugün itibarıyla raflardaki yerini aldı.