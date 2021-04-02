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Haberler Yaşam Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi yayınlandı! BİM 2 Nisan indirimleri başladı!
Giriş Tarihi: 02.04.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 14:08

Bu haftanın aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi yayınlandı! BİM 2 Nisan indirimleri başladı!

aktüel ürünler kataloğu Cuma günü indirimleriyle beraber binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Market zincirinde bu hafta birbirinden dev indirimler müşterilerini bekliyor. Mutfak gereçlerinden, teknolojiye birçok ürün uygun fiyatları ve kaliteleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Katalogda; bu hafta bakım ürünleri yer alırken öte yandan Kumtel aspiratör, set üstü ocak, Türk kahvesi makinesi gibi stoklarla sınırlı küçük ev aletleri de alıcılarını bekliyor olacak. Bu kapsamda " kataloğunda bu hafta neler var?" sorusu da yanıt aramaya başladı. İşte Bugüne özel BİM aktüel ürünler fırsatları ve tüm detaylar…

BİM 2 Nisan indirimleri başladı! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Haftanın aktüel ürünler kataloğu dev indirimleriyle her hafta olduğu gibi milyonlarca müşterisinin dikkatini çekti. Mağazaların açılış saatiyle beraber kapı önlerinde sıra olan müşteriler stoklarla sınırlı bu ürünlerin sahibi olabilmek adına erkenden alışverişe koyuldu. Bu noktada " kataloğunda bu hafta neler var?" soruları da yanıt aramaya başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri bugün itibarıyla raflardaki yerini aldı.

BİM 2 Nisan indirimleri başladı! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Chef's Pro markası ile 1000 watt AC motorlu çelik uc ve bıçaklara sahip olan, 700 ml doğrayıcı hazneli 4 yıl garantili Chef's Pro Blender Seti 179 TL. KUMTEL markası ile ücretsiz kurulum avantajlı 2 yıl garantli Led aydınlatmalı, 2 kademeli emiş gücüne sahip Kumtel Aspiratör 199 TL.

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BİM 2 Nisan indirimleri başladı! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Gaz kesme emniyet sistemli 4 gözü gazlı Kumtel Set Üstü İnox Ocak 389 TL. Tek seferde 4 fincan 2 kıvamda pişirme seçenekli, taşmayı engelleyen smart algılama sensörlü, akıllı sesli uyarı sistemli 2 yıl garantili Abdullah Efendi Keyif Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahve Makinesi 249 TL. Heifer Işıklı Kettle 99 TL.

BİM 2 Nisan indirimleri başladı! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Bu Cuma Bimde 2 yıl garantili 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 199 TL. MERCUSYS Accses point modu, 1200 Mbps Kablosuz Menzil Genişletici 169 TL. Dekoratif Raf-Sepet 36,90 TL.

BİM 2 Nisan indirimleri başladı! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Paşabahçe 12 Parça Çay Seti 19,90 TL. Cam Saklama Kabı 3,95 TL. 3 Katlı Cam Sunum Seti 26,90 TL. Relax Renkli 500 ml Çelik Termos 49,90 TL. Casilda Home Mutfak Havlu Seti 17,90 TL.

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