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Haberler Yaşam Bu haftanın BİM aktüel ürünleri bugün satışa çıktı! 20-23 Nisan 2021 BİM aktüel ürünlerde dev indirim başladı!
Giriş Tarihi: 20.04.2021 06:58 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 09:11

Bu haftanın aktüel ürünleri bugün satışa çıktı! 20-23 Nisan 2021 ürünlerde dev indirim başladı!

Haftanın merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan katalog ürünleri Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alıyor. Her hafta çeşitli ürünlerde birçok indirimin uygulandığı market zinciri tüketicilerin hem evine hem cebine hitap ediyor. Bu hafta ürünler listesinde; bebek kıyafetleri, ıslak havlu, şampuan ve tarak gibi banyo bakım ürünleri ile dekoratif ledli aydınlatma cihazları bulunuyor. Öte yandan; saç aksesuarları, kozmetik ürünleri ile tekstil ürünleri de listesinde yer alıyor.

Bu haftanın BİM aktüel ürünleri bugün satışa çıktı! 20-23 Nisan 2021 BİM aktüel ürünlerde dev indirim başladı!

aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta birbirinden çeşitli ve indirimli ürünlerin yer aldığı katalog ürünleri Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alıyor. Bu hafta ürünler listesinde; akıllı saat, tablet, elektrikli süpürge ve çocuklar için pek çok oyuncak yer alacak. Teknolojik ve elektronik ürünlerdeki indirimin dikkat çektiği 20-23 Nisan 2021 kataloğunda bu hafta neler var? İşte tam listesi!

Bu haftanın BİM aktüel ürünleri bugün satışa çıktı! 20-23 Nisan 2021 BİM aktüel ürünlerde dev indirim başladı!
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Bu haftanın BİM aktüel ürünleri bugün satışa çıktı! 20-23 Nisan 2021 BİM aktüel ürünlerde dev indirim başladı!
Bu haftanın BİM aktüel ürünleri bugün satışa çıktı! 20-23 Nisan 2021 BİM aktüel ürünlerde dev indirim başladı!
Bu haftanın BİM aktüel ürünleri bugün satışa çıktı! 20-23 Nisan 2021 BİM aktüel ürünlerde dev indirim başladı!
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