Şuan çok şükür iyi durumdayım. Deprem anında saat 4 sularındaydı, uykum hafif olduğu için depremle birlikte yerin titreme sesini duydum. Ben tek kaldığım için ilk başta hırsız geldi sandım korktum. Birden bire uyandım direkt telefonumu aldım saat 4'ü 17 geçiyordu ve birden bire yerler titremeye başladı, telefonumun şebekesi gitti. Ben zemin katta oturuyordum. Son çabamla birlikte ezilme korkusuyla bayağı da sallanıyor zaten, yandaki çekyatı kendi çekyatımın kenarına çektim. Yanımda bir sehpa vardı üzerinde cam bardağım falan vardı onlara tekme atıp karşıya fırlattım. O can havliyle içeriye atlarken birden bire tüm duvarlar her şey üstüme yıkıldı" dedi.