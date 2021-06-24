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Haberler Yaşam Bu hatayı hepimiz yapıyoruz! Çay değil zehir demliyormuşuz...
Giriş Tarihi: 24.06.2021 13:39 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 13:41

Bu hatayı hepimiz yapıyoruz! Çay değil zehir demliyormuşuz...

Türkiye'de gelenekselleşmiş ve adeta vazgeçilmez bir lezzet haline gelen çayın yapılışı hakkında yürütülen bir araştırma şoke eden bir sonuç ortaya koydu. Hepimizin evinde yaptığı demleme şeklinin çok ciddi sağlık sorunlarına ön ayak olabileceğini ifade eden uzmanlar aslında siyah çayın sanıldığı kadar hafife alınacak bir içerik olmadığını duyurdu. Öyle ki araştırmaya göre demleme sırasında yapılan hataların kanser gibi ölümcül hastalıklara zemin hazırlayabiliyor.

Bu hatayı hepimiz yapıyoruz! Çay değil zehir demliyormuşuz...

Türk mutfağının vazgeçilmezi, çay demlemenin sanıldığı kadar basit bir olay olmadığını biliyor muydunuz? Yapılan bir araştırmada çok basit gibi görünen bu işlemin sağlık açısında büyük önem taşıdığı ortaya çıktı. Yanlış demlenen bir çayın kişilerde gerçek anlamda sağlık problemlerine zemin hazırlayabildiği bildirildi. İşte çay demlerken dikkat edilmesi gereken o püf noktalar…

Bu hatayı hepimiz yapıyoruz! Çay değil zehir demliyormuşuz...

YANLIŞ DEMLEME SAĞLIK SORUNLARINA DAVETİYE ÇIKARTIYOR

Türk mutfağının geleneksel içecekleri arasında çay çok önemli bir yere sahip. Bitki çayları her ne kadar sağlığımız için çok yararlı olsa da çayın yeri ve önemi her zaman farklıdır.

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Bu hatayı hepimiz yapıyoruz! Çay değil zehir demliyormuşuz...

Ancak yanlış şekilde demlediğiniz çayla çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkabilirsiniz.

Bu hatayı hepimiz yapıyoruz! Çay değil zehir demliyormuşuz...

UZUN SÜRE DAYANMASI VE ÇAYIN ACI OLMAMASI

Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Bu durum çayın acımasına sebebiyet verebilir.

Bu hatayı hepimiz yapıyoruz! Çay değil zehir demliyormuşuz...

OCAKTA BEKLETMEYİN!

Bu nedenle çay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi taktirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir.

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