Bu hatayı hepimiz yapıyoruz! Çay değil zehir demliyormuşuz...

Türkiye'de gelenekselleşmiş ve adeta vazgeçilmez bir lezzet haline gelen çayın yapılışı hakkında yürütülen bir araştırma şoke eden bir sonuç ortaya koydu. Hepimizin evinde yaptığı demleme şeklinin çok ciddi sağlık sorunlarına ön ayak olabileceğini ifade eden uzmanlar aslında siyah çayın sanıldığı kadar hafife alınacak bir içerik olmadığını duyurdu. Öyle ki araştırmaya göre demleme sırasında yapılan hataların kanser gibi ölümcül hastalıklara zemin hazırlayabiliyor.