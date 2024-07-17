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Haberler Yaşam Bu ilçeler il olmaya aday! 82. il hangisi olacak? İşte il olma potansiyeli yüksek ilçelerimiz
Giriş Tarihi: 17.07.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 10:48

Bu ilçeler il olmaya aday! 82. il hangisi olacak? İşte il olma potansiyeli yüksek ilçelerimiz

Antalya'da Coğrafi Bilgi Sistemleri aracılığıyla hazırlanan "konuşan haritalar" il olma potansiyeli en yüksek 67 ilçeyi sıraladı. Listenin ilk sırasındaki il oldukça dikkat çekti. İşte il olmaya aday ilçeler güncel liste ve haberin detayları...

Bu ilçeler il olmaya aday! 82. il hangisi olacak? İşte il olma potansiyeli yüksek ilçelerimiz

"Hangi ilçeler il olmaya aday?" sorusu yanıt buldu. "Konuşan Haritalar" aracılığıyla bazı faktörler dikkate alınarak hazırlanan listede 67 ilçe yer aldı.

Bu ilçeler il olmaya aday! 82. il hangisi olacak? İşte il olma potansiyeli yüksek ilçelerimiz

Peki il olmaya aday ilçeler listesinin ilk sırasında hangi şehir var? İşte haberin detayları

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Bu ilçeler il olmaya aday! 82. il hangisi olacak? İşte il olma potansiyeli yüksek ilçelerimiz

İŞTE İL OLMA POTANSİYELİ EN YÜKSEK 67 İLÇE

LÜLEBURGAZ

Bu ilçeler il olmaya aday! 82. il hangisi olacak? İşte il olma potansiyeli yüksek ilçelerimiz

ÇERKEZKÖY

Bu ilçeler il olmaya aday! 82. il hangisi olacak? İşte il olma potansiyeli yüksek ilçelerimiz

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