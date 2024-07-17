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Bu ilçeler il olmaya aday! 82. il hangisi olacak? İşte il olma potansiyeli yüksek ilçelerimiz
Giriş Tarihi: 17.07.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
10:48
Bu ilçeler il olmaya aday! 82. il hangisi olacak? İşte il olma potansiyeli yüksek ilçelerimiz
Antalya'da Coğrafi Bilgi Sistemleri aracılığıyla hazırlanan "konuşan haritalar" il olma potansiyeli en yüksek 67 ilçeyi sıraladı. Listenin ilk sırasındaki il oldukça dikkat çekti. İşte il olmaya aday ilçeler güncel liste ve haberin detayları...