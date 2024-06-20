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Haberler Yaşam Bu ilçeler il olmaya aday! Güncel liste belli oldu: İşte il olma ihtimali en yüksek 67 ilçe
Giriş Tarihi: 20.06.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 11:32

Bu ilçeler il olmaya aday! Güncel liste belli oldu: İşte il olma ihtimali en yüksek 67 ilçe

İl olmaya aday ilçeler listesi, "Konuşan Haritalar" aracılığıyla belirlendi. Listede, çeşitli kriterlere göre belirlenen 67 ilçe yer aldı. İlk sıradaki il ise oldukça dikkat çekti. Peki sizce il olmaya aday ilçeler hangileri? İşte haberin detayları...

Bu ilçeler il olmaya aday! Güncel liste belli oldu: İşte il olma ihtimali en yüksek 67 ilçe

"İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler hangileri?" sorusu, "Konuşan Haritalar" aracılığıyla belirlendi. İlçelerin nüfus yoğunluğu başta olmak üzere çeşitli kriterlerin değerlendirildiği listenin ilk sırasındaki il herkesi şaşırttı. Peki hangi ilçeler il olmaya aday? İşte haberin detayları...

Bu ilçeler il olmaya aday! Güncel liste belli oldu: İşte il olma ihtimali en yüksek 67 ilçe

İşte il olmaya aday ilçelerin listesi

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Bu ilçeler il olmaya aday! Güncel liste belli oldu: İşte il olma ihtimali en yüksek 67 ilçe

İL OLMA POTANSİYELİ EN YÜKSEK 67 İLÇE

Konuşan Haritalar tarafından listeye göre; il olma potansiyeli yüksek 67 ilçe ise şöyle:

LÜLEBURGAZ

Bu ilçeler il olmaya aday! Güncel liste belli oldu: İşte il olma ihtimali en yüksek 67 ilçe

ÇERKEZKÖY

Bu ilçeler il olmaya aday! Güncel liste belli oldu: İşte il olma ihtimali en yüksek 67 ilçe

SİLİVRİ

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