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Bu ilçeler il olmaya aday! Güncel liste belli oldu: İşte il olma ihtimali en yüksek 67 ilçe
Giriş Tarihi: 20.06.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
11:32
Bu ilçeler il olmaya aday! Güncel liste belli oldu: İşte il olma ihtimali en yüksek 67 ilçe
İl olmaya aday ilçeler listesi, "Konuşan Haritalar" aracılığıyla belirlendi. Listede, çeşitli kriterlere göre belirlenen 67 ilçe yer aldı. İlk sıradaki il ise oldukça dikkat çekti. Peki sizce il olmaya aday ilçeler hangileri? İşte haberin detayları...