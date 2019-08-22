Bu ilçelerimiz il olmaya aday!

Bu ilçelerimiz il olma kriterlerine en uygun ilçeler olarak belirlendi! Uzun senelerdir vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konuların başında gelen o sorunun cevabı belli oldu. Hangi ilçelerimiz il olabilir? Peki TÜİK verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterler baz alındığında gerçekten hangi ilçelerimiz il olmak için en iyi koşullara sahip? 81 ilimiz içerisinde kimileri bağlı oldukları illerden büyük nüfusa ve ekonomiye sahip ilçelerimiz bile var. İşte yurdun dört bir yanından Türkiye'nin il olmak için gereken şartlara en fazla sahip olan o ilçelerimiz.