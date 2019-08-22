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Bu ilçelerimiz il olmaya aday!

Bu ilçelerimiz il olma kriterlerine en uygun ilçeler olarak belirlendi! Uzun senelerdir vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konuların başında gelen o sorunun cevabı belli oldu. Hangi ilçelerimiz il olabilir? Peki verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterler baz alındığında gerçekten hangi ilçelerimiz il olmak için en iyi koşullara sahip? 81 ilimiz içerisinde kimileri bağlı oldukları illerden büyük nüfusa ve ekonomiye sahip ilçelerimiz bile var. İşte yurdun dört bir yanından 'nin il olmak için gereken şartlara en fazla sahip olan o ilçelerimiz.

Giriş Tarihi: 22.08.2019 07:35 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 07:56
Bu ilçelerimiz il olmaya aday!

İşte o ilçeler ve nüfus sayıları!

Bu ilçelerimiz il olmaya aday!

Yüksekova, Hakkari
Nüfus: 119.760

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Bu ilçelerimiz il olmaya aday!

Kahta, Adıyaman
Nüfus: 122.774

Bu ilçelerimiz il olmaya aday!

Edremit, Balıkesir
Nüfus: 154.487

Bu ilçelerimiz il olmaya aday!

Polatlı, Ankara
Nüfus: 122.287

Bu ilçelerimiz il olmaya aday!

Ünye, Ordu
Nüfus: 126.702

Bu ilçelerimiz il olmaya aday!

Ergani, Diyarbakır
Nüfus: 130.105

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