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Haberler Yaşam Bu ilçemiz 82. il olabilir! İl olmaya aday ilçeler listesi güncellendi: İlk sırada...
Giriş Tarihi: 25.02.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 10:40

Bu ilçemiz 82. il olabilir! İl olmaya aday ilçeler listesi güncellendi: İlk sırada...

'İl olmaya aday ilçeler listesi' internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir ilçenin il olabilmesi için nüfus yoğunluğu, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu gibi birçok gösterge bir arada değerlendiriliyor. Peki 82. il olmaya aday ilçeler hangileri? Konuyla ilgili yapılan detaylı araştırmanın sonucunda, il olma potansiyeli yüksek 67 ilçe belirlendi. İşte il olma potansiyeli yüksek ilçeler...

Bu ilçemiz 82. il olabilir! İl olmaya aday ilçeler listesi güncellendi: İlk sırada...

İl olma potansiyeli en yüksek olan ilçeler belirlendi. Bu kapsamda, Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojisi ile hazırlanan harita üzerinden 67 ilçe belirlendi.

Bu ilçemiz 82. il olabilir! İl olmaya aday ilçeler listesi güncellendi: İlk sırada...

Peki il olma potansiyeli en yüksek ilçeler hangileri? İşte detaylar...

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Bu ilçemiz 82. il olabilir! İl olmaya aday ilçeler listesi güncellendi: İlk sırada...

İL OLMAYA ADAY İLÇELER LİSTESİ

LÜLEBURGAZ

Bu ilçemiz 82. il olabilir! İl olmaya aday ilçeler listesi güncellendi: İlk sırada...

ÇERKEZKÖY

Bu ilçemiz 82. il olabilir! İl olmaya aday ilçeler listesi güncellendi: İlk sırada...

SİLİVRİ

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