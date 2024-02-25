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Bu ilçemiz 82. il olabilir! İl olmaya aday ilçeler listesi güncellendi: İlk sırada...
Giriş Tarihi: 25.02.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
10:40
Bu ilçemiz 82. il olabilir! İl olmaya aday ilçeler listesi güncellendi: İlk sırada...
'İl olmaya aday ilçeler listesi' internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir ilçenin il olabilmesi için nüfus yoğunluğu, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu gibi birçok gösterge bir arada değerlendiriliyor. Peki 82. il olmaya aday ilçeler hangileri? Konuyla ilgili yapılan detaylı araştırmanın sonucunda, il olma potansiyeli yüksek 67 ilçe belirlendi. İşte il olma potansiyeli yüksek ilçeler...