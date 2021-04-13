Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bu iPhone modellerini kullananlar dikkat! Apple resmen açıkladı! Yeni iOS güncellemesinde...
Giriş Tarihi: 13.04.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 09:33

Bu modellerini kullananlar dikkat! resmen açıkladı! Yeni güncellemesinde...

uzun zamandan beridir 14.5 güncellemesi üstünde çalışıyor. Beta aşamasında olan yeni yazılım paketi, önceki güncellemelere göre çok daha kapsamlı ve birçok yeniliği içeriğinde barındırıyor. Yeni gamepad'lere destek, kilidinin ile açılması, 'un ateş püskürdüğü "Uygulama İzleme Şeffaflığı" isimli özellikle birlikte birden fazla yenilik iOS 14.5'te bulunuyor. iOS 14.5'te ayrıca pil kalibrasyonu da beta sürümünde keşfedilmişti. Şimdi Apple pil kalibrasyonu hakkında resmi bir açıklama yaptı. iOS 14.5'le gelecek olan pil kalibrasyonu tüm iPhone'ları değil, belirli modelleri kapsıyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Bu iPhone modellerini kullananlar dikkat! Apple resmen açıkladı! Yeni iOS güncellemesinde...

Hatırlarsanız daha önce yayınlanan raporlarda 14.5'te pil kalibrasyon özelliğinin olduğundan söz edilmişti. Beta sürümündeki bir kodun keşfedilmesiyle birlikte söz konusu özellik ortaya çıkarılmıştı. Hatta kodda 'ın destek sayfasına yönlendirme yapan URL yer alıyordu. Sonunda Apple pil kalibrasyon özelliği hakkındaki açıklamayı resmen açıkladı.

Bu iPhone modellerini kullananlar dikkat! Apple resmen açıkladı! Yeni iOS güncellemesinde...

14.5'teki pil kalibrasyonu aslında pil sağlığı rapor sisteminin yeniden kalibre edilmesini sağlıyor. Bu özellik 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerini kapsıyor. iPhone 11 serisi kullanıcılarının pil sağlığı raporu hakkında bir takım şikayetleri olmuştu. , iOS 14.5 ile bunu ortadan kaldıracak.

Bununla birlikte Apple'ın açıklamasına göre iOS 14.5 ilkbahar aylarının sonlarında çıkacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu iPhone modellerini kullananlar dikkat! Apple resmen açıkladı! Yeni iOS güncellemesinde...

İşte 'ın resmi açıklaması şu şekilde:

İlkbahar aylarının sonlarında kullanıma sunulacak olan 14.5, pil sağlığı rapor sisteminin, bazı kullanıcıların bu rapora ilişkin olarak karşılaştığı hatalı tahmin sorununu gidermek için 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max aygıtlarındaki maksimum pil kapasitesini ve en yüksek performans yeterliliğini yeniden kalibre edeceği bir güncelleme içermektedir. Bu hatanın bulguları arasında beklenmeyen pil boşalması davranışı ve nadir durumlarda en yüksek performans yeterliliğinin azalması olabilir. Bu hatalı pil sağlığı raporu, pil sağlığı ile ilgili gerçek bir sorunun işareti değildir.

Bu iPhone modellerini kullananlar dikkat! Apple resmen açıkladı! Yeni iOS güncellemesinde...

Maksimum pil kapasitesi, kullanım sırasında elde edilen bir dizi algoritma ve ölçüm kullanılarak belirlenir. Bu algoritmalar maksimum pil kapasitesine ilişkin en iyi tahmini sunmak için zaman içinde güncellenebilir.

Pil sağlığı rapor sistemi yeniden kalibre edilirken Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı bölümünde bir ileti görürsünüz. Maksimum kapasite ve en yüksek performans yeterliliğinin yeniden kalibrasyonu normal şarj döngüleri sırasında gerçekleşir ve bu işlem birkaç hafta sürebilir. Görüntülenen maksimum kapasite yüzdesi, yeniden kalibrasyon sırasında değişmez. En yüksek performans yeterliliği güncellenebilir ancak bu durum çoğu kullanıcı tarafından fark edilmeyebilir. Daha önce pille ilgili bir performans düşüşü iletisi görüntülendiyse bu ileti 14.5'e güncelleme yapıldıktan sonra kaldırılır.

Bu iPhone modellerini kullananlar dikkat! Apple resmen açıkladı! Yeni iOS güncellemesinde...

Yeniden kalibrasyon tamamlandığında maksimum kapasite yüzdesi ve en yüksek performans yeterliliği güncellenir. Yeniden kalibrasyon iletisi de kaldırılarak işlemin tamamlandığını belirtilir.

Pil sağlığı raporunun yeniden kalibrasyonu pilinizin sağlığının önemli ölçüde azaldığını belirtirse pil servisi iletisi görünür.

Nadiren görülen bir durum olsa da yeniden kalibrasyon başarısız olabilir ve yeni bir pil servisi iletisi görünür. Bu tür durumlarda bir Yetkili Servis Sağlayıcısı, yeniden tam performans ve kapasite için pili ücretsiz olarak değiştirebilir. Bu bir güvenlik sorunu teşkil etmediğinden, pilinizi kullanmaya devam edebilirsiniz.

SON DAKİKA