Bu iPhone modellerini kullananlar dikkat! Apple resmen açıkladı! Yeni iOS güncellemesinde...

Yeniden kalibrasyon tamamlandığında maksimum kapasite yüzdesi ve en yüksek performans yeterliliği güncellenir. Yeniden kalibrasyon iletisi de kaldırılarak işlemin tamamlandığını belirtilir.
Pil sağlığı raporunun yeniden kalibrasyonu pilinizin sağlığının önemli ölçüde azaldığını belirtirse pil servisi iletisi görünür.
Nadiren görülen bir durum olsa da yeniden kalibrasyon başarısız olabilir ve yeni bir pil servisi iletisi görünür. Bu tür durumlarda bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı, yeniden tam performans ve kapasite için pili ücretsiz olarak değiştirebilir. Bu bir güvenlik sorunu teşkil etmediğinden, pilinizi kullanmaya devam edebilirsiniz.