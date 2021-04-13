Bu iPhone modellerini kullananlar dikkat! Apple resmen açıkladı! Yeni iOS güncellemesinde...

Maksimum pil kapasitesi, kullanım sırasında elde edilen bir dizi algoritma ve ölçüm kullanılarak belirlenir. Bu algoritmalar maksimum pil kapasitesine ilişkin en iyi tahmini sunmak için zaman içinde güncellenebilir.

Pil sağlığı rapor sistemi yeniden kalibre edilirken Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı bölümünde bir ileti görürsünüz. Maksimum kapasite ve en yüksek performans yeterliliğinin yeniden kalibrasyonu normal şarj döngüleri sırasında gerçekleşir ve bu işlem birkaç hafta sürebilir. Görüntülenen maksimum kapasite yüzdesi, yeniden kalibrasyon sırasında değişmez. En yüksek performans yeterliliği güncellenebilir ancak bu durum çoğu kullanıcı tarafından fark edilmeyebilir. Daha önce pille ilgili bir performans düşüşü iletisi görüntülendiyse bu ileti iOS 14.5'e güncelleme yapıldıktan sonra kaldırılır.