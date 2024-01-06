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Bu isim sadece 1 kişide var! Türkiye'nin en popüler ismi, tahmin edenleri şaşırttı
Giriş Tarihi: 06.01.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
14:16
Bu isim sadece 1 kişide var! Türkiye'nin en popüler ismi, tahmin edenleri şaşırttı
Türkiye'nin en popüler ismi açıklandı! Her yıl belirlenen 'En Popüler İsimler Listesi'nde' genellikle ilk sırayı erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep alıyordu. Son veriler tüm tahmin edenleri şaşırttı. Açıklanan veriler, yalnızca 1 bebeğe verilen isimleri de ortaya çıkardı. Bazı isimlerin yalnızca 1 bebeğe verilmiş olması şaşkınlık yarattı. İşte Türkiye'nin en popüler kız bebek ve erkek bebek isimleri…