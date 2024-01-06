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Haberler Yaşam Bu isim sadece 1 kişide var! Türkiye'nin en popüler ismi, tahmin edenleri şaşırttı
Giriş Tarihi: 06.01.2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 14:16

Bu isim sadece 1 kişide var! Türkiye'nin en popüler ismi, tahmin edenleri şaşırttı

Türkiye'nin en popüler ismi açıklandı! Her yıl belirlenen 'En Popüler İsimler Listesi'nde' genellikle ilk sırayı erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep alıyordu. Son veriler tüm tahmin edenleri şaşırttı. Açıklanan veriler, yalnızca 1 bebeğe verilen isimleri de ortaya çıkardı. Bazı isimlerin yalnızca 1 bebeğe verilmiş olması şaşkınlık yarattı. İşte Türkiye'nin en popüler kız bebek ve erkek bebek isimleri…

Bu isim sadece 1 kişide var! Türkiye’nin en popüler ismi, tahmin edenleri şaşırttı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, 2022'de 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi.

Bu isim sadece 1 kişide var! Türkiye’nin en popüler ismi, tahmin edenleri şaşırttı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, 2022'de 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi.

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Bu isim sadece 1 kişide var! Türkiye’nin en popüler ismi, tahmin edenleri şaşırttı

BU İSİMLER SADECE BİR BEBEKTE VAR

Bu isim sadece 1 kişide var! Türkiye’nin en popüler ismi, tahmin edenleri şaşırttı

2022 yılı verileri yalnızca 1 bebeğe verilen isimleri de ortaya çıkardı. Bunlar arasında Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil, Dilara Hayat, Eylül Feza, Oğuz Umut, Tuna Mete ve Kağan Celal isimleri oldukça dikkat çekti.

Bu isim sadece 1 kişide var! Türkiye’nin en popüler ismi, tahmin edenleri şaşırttı

15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum meydana geldi.

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