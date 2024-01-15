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Bu isim yalnızca 1 kişide var! Türkiye'deki en popüler isim açıklandı
Giriş Tarihi: 15.01.2024 08:10
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
10:03
Bu isim yalnızca 1 kişide var! Türkiye'deki en popüler isim açıklandı
Türkiye'nin en popüler ismi açıklandı! İsim verileri, 'en popüler ismi tahmin edenleri' yanılttı! Neredeyse her yıl ilk sırada tercih edilen 'Yusuf' isminin yerini başka bir isim aldı. Geçtiğimiz yıla ait verilerin ortaya çıkmasıyla 'yalnızca 1 bebeğe verilen' isimler de ortaya çıkmış oldu. İşte Türkiye'nin en popüler isimleri ve yalnızca 1 bebekte olan isimler…