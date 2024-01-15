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Giriş Tarihi: 15.01.2024 08:10 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 10:03

Bu isim yalnızca 1 kişide var! Türkiye'deki en popüler isim açıklandı

Türkiye'nin en popüler ismi açıklandı! İsim verileri, 'en popüler ismi tahmin edenleri' yanılttı! Neredeyse her yıl ilk sırada tercih edilen 'Yusuf' isminin yerini başka bir isim aldı. Geçtiğimiz yıla ait verilerin ortaya çıkmasıyla 'yalnızca 1 bebeğe verilen' isimler de ortaya çıkmış oldu. İşte Türkiye'nin en popüler isimleri ve yalnızca 1 bebekte olan isimler…

Bu isim yalnızca 1 kişide var! Türkiye’deki en popüler isim açıklandı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, 2022'de 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi.

Bu isim yalnızca 1 kişide var! Türkiye’deki en popüler isim açıklandı

BU İSİMLER SADECE BİR BEBEKTE VAR

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Bu isim yalnızca 1 kişide var! Türkiye’deki en popüler isim açıklandı

2022 yılında bazı isimler ise yalnızca tek bir bebeğe verildi.

Bu isim yalnızca 1 kişide var! Türkiye’deki en popüler isim açıklandı

2022 yılı verileri yalnızca 1 bebeğe verilen isimleri de ortaya çıkardı. Bunlar arasında Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil, Dilara Hayat, Eylül Feza, Oğuz Umut, Tuna Mete ve Kağan Celal isimleri oldukça dikkat çekti.

Bu isim yalnızca 1 kişide var! Türkiye’deki en popüler isim açıklandı

15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum meydana geldi.

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