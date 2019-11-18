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Bu kareler İstanbul'dan! Göz gözü görmedi

Bu kareler İstanbul'dan! Göz gözü görmedi

İstanbullular bugün bir sürprizle karşılaştı. Megakentte deyim yerindeyse bu sabah göz gözü görmedi. Sisin etkisi hala devam ediyor. Vapur seferleri iptal edilirken sis trafikte de aksamalara yol açtı. Ortaya ise ilginç fotoğraflar çıktı.