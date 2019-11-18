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Bu kareler 'dan! Göz gözü görmedi

İstanbullular bugün bir sürprizle karşılaştı. Megakentte deyim yerindeyse bu sabah göz gözü görmedi. Sisin etkisi hala devam ediyor. Vapur seferleri iptal edilirken sis trafikte de aksamalara yol açtı. Ortaya ise ilginç fotoğraflar çıktı.

AA Yaşam
İHA Yaşam
DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.11.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 09:40
Bu kareler İstanbul'dan! Göz gözü görmedi

İstanbullulara kötü sürpriz!

Bu kareler İstanbul'dan! Göz gözü görmedi

'da etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

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Bu kareler İstanbul'dan! Göz gözü görmedi

Kent genelinde gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, sürücüler trafikte zorluklarla karşılaşıyor.

Bu kareler İstanbul'dan! Göz gözü görmedi

Özellikle Tem Otoyolu ile D100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı.

Bu kareler İstanbul'dan! Göz gözü görmedi

Bu arada, sis dolayısıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bir süre aksayan seferler, ilerleyen saatlerde normale dönmüştü.

Bu kareler İstanbul'dan! Göz gözü görmedi
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Bu kareler İstanbul'dan! Göz gözü görmedi
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