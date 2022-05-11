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Haberler Yaşam Bu kareleri ilk kez göreceksiniz! Yıllar sonra ortaya çıktı: İşte il il Türkiye’nin eski fotoğrafları
Giriş Tarihi: 11.05.2022 15:15 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 15:41

Bu kareleri ilk kez göreceksiniz! Yıllar sonra ortaya çıktı: İşte il il Türkiye’nin eski fotoğrafları

Anadolu toprakları; binlerce yıl boyunca Sümerler, Asurlular, Hititler, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Devleti gibi onlarca medeniyete ev sahipliği yaptı, yüzlerce lehçeyi barındırdı. Anadolu, günümüzde ise Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 ile bağlı 922 ilçe bulunuyor. 81 il geçmişten günümüze büyük bir değişim geçirdi. Günümüzden yaklaşık 100 yıl önce çekildiği tahmin edilen Türkiye'nin eski fotoğrafları arşivden çıktı. İşte il il Türkiye'nin eski fotoğrafları…

Bu kareleri ilk kez göreceksiniz! Yıllar sonra ortaya çıktı: İşte il il Türkiye’nin eski fotoğrafları

Binlerce yıl boyunca Sümer, Asur, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Devleti gibi onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu toprakları, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde yer alıyor. Türkiye'de bulunan 81 il yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi. Bazı iller İstanbul gibi megakent haline geldi.

81 ilin daha önce hiç görmediğiniz tozlu arşivlerdeki fotoğrafları ortaya çıktı. İşte il il Türkiye'nin eski fotoğrafları…

Adana

Bu kareleri ilk kez göreceksiniz! Yıllar sonra ortaya çıktı: İşte il il Türkiye’nin eski fotoğrafları
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Bu kareleri ilk kez göreceksiniz! Yıllar sonra ortaya çıktı: İşte il il Türkiye’nin eski fotoğrafları
Bu kareleri ilk kez göreceksiniz! Yıllar sonra ortaya çıktı: İşte il il Türkiye’nin eski fotoğrafları

Adıyaman

Bu kareleri ilk kez göreceksiniz! Yıllar sonra ortaya çıktı: İşte il il Türkiye’nin eski fotoğrafları
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