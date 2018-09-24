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Bu kehanetler gerçek olabilir mi?

Giriş Tarihi: 24.09.2018 21:05 Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 21:08
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Bu kehanetler gerçek olabilir mi?
Bu kehanetler gerçek olabilir mi?

11 Eylül saldırısı ve Rusya'nın Gürcistan'ı işgali gibi önemli olayları öngördüğü söylenen görme engelli Bulgar kahin (Vanga Nine), ardında bıraktığı felaket senaryolarıyla aramızdan ayrılalı 22 sene oldu.

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Bu kehanetler gerçek olabilir mi?
Bu kehanetler gerçek olabilir mi?

Yaşadığı dönemde Bulgar yönetiminin üst düzey yöneticileri tarafından danışılan yaptığı kehanetlerle dünya çapında ünlenmişti. Vanga'nın bundan sonraki yıllar için öngördükleri hiç de iç açıcı değil.

İşte Baba Vanga'nın, Dünya'nın yok olmasıyla sona eren kehanetleri:

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Bu kehanetler gerçek olabilir mi?
Bu kehanetler gerçek olabilir mi?

2033

Kutuptaki buzullar eridikçe yerkürenin su seviyesi artacak.

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Bu kehanetler gerçek olabilir mi?
Bu kehanetler gerçek olabilir mi?

2043

Dünya ekonomisi çok iyi durumda olacak. Müslümanlar Avrupa'nın hakimi olacak.

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Bu kehanetler gerçek olabilir mi?
Bu kehanetler gerçek olabilir mi?

2046

Tüm vücut organları yeniden üretilip çoğaltılabilecek. Hastalanan organın yerine yenisinin konması en çok kullanılan ve en basit tedavi yöntemi olacak.

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Bu kehanetler gerçek olabilir mi?
Bu kehanetler gerçek olabilir mi?

2066

A.B.D, Müslümanların kontrolü altındaki Roma'ya karşı iklim değiştiren bir silah kullanacak. Bunun sonucunda sıcaklıkta ani ve keskin bir düşüş yaşanacak.

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Bu kehanetler gerçek olabilir mi?
Bu kehanetler gerçek olabilir mi?

2076

Sınıfsız bir toplum düzeni sunan Komünizm tüm dünyaya hakim olacak.

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