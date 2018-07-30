Bu kemeri görürseniz hemen oradan ayrılın! Çünkü...
Bir ortama girdiğinizde bu nesnelere dikkat edin.. Çünkü sesiniz ve görüntünüz gizlice kaydediliyor olabilir... İşte ortamlarda dikkat çekmeyen ama farklı amaçlarla kullanılan o nesneler..
Giriş Tarihi: 30.07.2018
18:31
Güncelleme Tarihi: 30.07.2018
18:37
Bu kemeri görürseniz hemen oradan ayrılın! Çünkü...
Bu kemeri görürseniz hemen oradan ayrılın! Çünkü...
Bu kemeri görürseniz hemen oradan ayrılın! Çünkü...
Bu kemeri görürseniz hemen oradan ayrılın! Çünkü...
Bu kemeri görürseniz hemen oradan ayrılın! Çünkü...
Bu kemeri görürseniz hemen oradan ayrılın! Çünkü...
Bu kemeri görürseniz hemen oradan ayrılın! Çünkü...