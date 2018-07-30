Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bu kemeri görürseniz hemen oradan ayrılın! Çünkü...

Bir ortama girdiğinizde bu nesnelere dikkat edin.. Çünkü sesiniz ve görüntünüz gizlice kaydediliyor olabilir... İşte ortamlarda dikkat çekmeyen ama farklı amaçlarla kullanılan o nesneler..

Giriş Tarihi: 30.07.2018 18:31 Güncelleme Tarihi: 30.07.2018 18:37
  • 1
  • 32
Bu kemeri görürseniz hemen oradan ayrılın! Çünkü...
Bu kemeri görürseniz hemen oradan ayrılın! Çünkü...

Bu nesneler başınızı derde sokabilir..

  • 2
  • 32
Bu kemeri görürseniz hemen oradan ayrılın! Çünkü...
Bu kemeri görürseniz hemen oradan ayrılın! Çünkü...

Karşınızda gördüğünüzde her şey sorunsuz görünüyor; ancak işin aslını öğrendiğinizde olayın rengi fena halde değişiyor! Kemer deyip geçmeyin; meğer neler yapabiliyormuş neler?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 32
Bu kemeri görürseniz hemen oradan ayrılın! Çünkü...
Bu kemeri görürseniz hemen oradan ayrılın! Çünkü...

Casus kemer

Casus kameraların giremeyeceği yer yok. Bunun en güzel örneği de kemere entegre edilen bu casus kamera... Ses ve görüntüyü kolayca kaydedebilen kemere uzaktan bakıldığında sıradan bir kemerden hiçbir farkı yok.

  • 4
  • 32
Bu kemeri görürseniz hemen oradan ayrılın! Çünkü...
Bu kemeri görürseniz hemen oradan ayrılın! Çünkü...

Casus kol saati

Sıradan bir kol saatine benzese de, o da aslında gizli bir kameraya sahip. Saatin 12'yi gösterdiği bölüme dahil edilen casus kameralı saat, görüntü dışında ses de alabiliyor.

  • 5
  • 32
Bu kemeri görürseniz hemen oradan ayrılın! Çünkü...
Bu kemeri görürseniz hemen oradan ayrılın! Çünkü...

Casus kol saati

Bir diğer casus kol saati... Kamera ise bu kez saatin farklı bir bölümünde...

  • 6
  • 32
Bu kemeri görürseniz hemen oradan ayrılın! Çünkü...
Bu kemeri görürseniz hemen oradan ayrılın! Çünkü...

Casus şapka

Casus saat olur da casus şapka olmaz mı... Uzaktan bakıldığında kesinlikle fark edilmeyen kamera, kendini başarıyla gizlemeyi başarmış.

  • 7
  • 32
Bu kemeri görürseniz hemen oradan ayrılın! Çünkü...
Bu kemeri görürseniz hemen oradan ayrılın! Çünkü...

Güneş gözlüğü mü casus kamera mı

Dışarıdan video çekimi yapabilen bu güneş gözlüğü, hemen çerçevesinin yanında bulunan kameradan faydalanıyor.

BİZE ULAŞIN