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Haberler Yaşam Köpek sahip olanlar dikkat: “Cezası 11 bin TL” Son gün 14 Ocak...
Giriş Tarihi: 16.12.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 10:05

Köpek sahip olanlar dikkat: “Cezası 11 bin TL” Son gün 14 Ocak...

Tehlike arz eden köpek ırklarına 14 Ocak 2022'ye kadar mikroçip takılması gerektiğini söyleyen Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, "Bu ırk köpeklere sahip olanlar, köpeklerini kısırlaştırdıktan sonra veteriner hekimlerden aldıkları kısırlaştırma belgesiyle birlikte tarım il müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Burada hayvanların çipleri takılıp, yeni kimlikleri verilecek" dedi.

İHA
Köpek sahip olanlar dikkat: “Cezası 11 bin TL” Son gün 14 Ocak...

BU KÖPEK IRKLARINA SAHİP OLANLAR DİKKAT: "CEZASI 11 BİN TL" SON GÜN 14 OCAK...

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokolle kedi ve köpek sahiplerine, besledikleri hayvanlar için pasaport çıkarma ve mikroçip taktırma zorunluluğu getirilmişti.

Köpek sahip olanlar dikkat: “Cezası 11 bin TL” Son gün 14 Ocak...

Bu kapsamda tehlike arz eden köpek ırkları olarak bilinen; Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve Amerikan Bully cinslerine 14 Ocak 2022'ye kadar mikroçip takılması mecburi olacak.

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Köpek sahip olanlar dikkat: “Cezası 11 bin TL” Son gün 14 Ocak...

Adı geçen köpek ırklarına sahip olanlar, öncelikle köpeklerinin kısırlaştırma işlemini tamamladıktan sonra mikroçipleri taktırabilecek.

Köpek sahip olanlar dikkat: “Cezası 11 bin TL” Son gün 14 Ocak...

Belirtilen tarihe kadar mikroçipi taktırmayan hayvan sahiplerine 11 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca mikroçipe sahip olmayan köpeklere, Doğa Koruma ve Millî Parklar ekipleri tarafından el konulacak.

Köpek sahip olanlar dikkat: “Cezası 11 bin TL” Son gün 14 Ocak...

"KANUN ŞU AN BUNU GEREKTİRİYOR VE SÜRE HER GEÇEN GÜN AZALIYOR"

Tehlike arz eden köpek ırklarına mikroçip takılmadan önce kısırlaştırma yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Kızılinler, "Geçen yılın son döneminde Hayvanları Koruma Kanunu değişti.

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