HaberlerYaşamKöpek sahip olanlar dikkat: “Cezası 11 bin TL” Son gün 14 Ocak...
Giriş Tarihi: 16.12.2021 09:51Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 10:05
Köpek sahip olanlar dikkat: “Cezası 11 bin TL” Son gün 14 Ocak...
Tehlike arz eden köpek ırklarına 14 Ocak 2022'ye kadar mikroçip takılması gerektiğini söyleyen Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, "Bu ırk köpeklere sahip olanlar, köpeklerini kısırlaştırdıktan sonra veteriner hekimlerden aldıkları kısırlaştırma belgesiyle birlikte tarım il müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Burada hayvanların çipleri takılıp, yeni kimlikleri verilecek" dedi.