Köpek sahip olanlar dikkat: “Cezası 11 bin TL” Son gün 14 Ocak...

"KANUN ŞU AN BUNU GEREKTİRİYOR VE SÜRE HER GEÇEN GÜN AZALIYOR"

Tehlike arz eden köpek ırklarına mikroçip takılmadan önce kısırlaştırma yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Kızılinler, "Geçen yılın son döneminde Hayvanları Koruma Kanunu değişti.