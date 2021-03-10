Bu korona risk haritasına dikkatli bakın! Normalleşme sürecinde her şey değişebilir

İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı haritasına göre, son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan iller: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan iller ise Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman oldu. Düşük riskli (mavi) ve orta riskli (sarı) illerde yüz yüze eğitim, okul öncesi, ilkokullar, ortaokullar ve liseler eğitim-öğretime devam ediyor.