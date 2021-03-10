Bu korona risk haritasına dikkatli bakın! Normalleşme sürecinde her şey değişebilir

Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanan Koronavirüs risk haritası ve Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamaları vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Gelen veriler normalleşme sürecinde gerekli tedbirlere uyulmazsa ağır bir tablonun ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Öte yandan Kontrollü normalleşme döneminin başladığı mart başına göre ağır hasta sayısı, zatürre oranı ve ventilatör (solunum cihazı) doluluk oranı artmaya başladı. Korona risk haritasındaki verilere göre mavi renkli illerde azalma, kırmızı illerde artış var. Sarı renkli iller de turuncuya dönüyor. Risk haritası illerde kısıtlamaların artacağına işaret ediyor. İşte koronavirüs sürecinde kritik detaylar...