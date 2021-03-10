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Bu korona risk haritasına dikkatli bakın! Normalleşme sürecinde her şey değişebilir

tarafından her hafta yayınlanan ve Bakan 'nın açıklamaları vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Gelen veriler normalleşme sürecinde gerekli tedbirlere uyulmazsa ağır bir tablonun ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Öte yandan Kontrollü normalleşme döneminin başladığı mart başına göre ağır hasta sayısı, zatürre oranı ve ventilatör (solunum cihazı) doluluk oranı artmaya başladı. Korona risk haritasındaki verilere göre mavi renkli illerde azalma, kırmızı illerde artış var. Sarı renkli iller de turuncuya dönüyor. Risk haritası illerde kısıtlamaların artacağına işaret ediyor. İşte koronavirüs sürecinde kritik detaylar...

Giriş Tarihi: 10.03.2021 12:50 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 09:26
Bu korona risk haritasına dikkatli bakın! Normalleşme sürecinde her şey değişebilir

2019'un sonlarında Çin'in Vuhan kentinden ilk olarak görülen koronavirüs bir yılı aşkın süredir dünya gündeminin bir numaralı maddesi durumunda. Ülke ülke alınan koronavirüs tedbirleri, kısıtlamalar ve son olarak da devreye sokulan aşı bu ölümcül virüsle mücadelede en önemli silahlar olarak görülüyor. Türkiye de öncüllüğünde koronayla savaşını sürdürüyor. Diğer yandan ise artık Türkiye'de normalleşmenin anahtarı! Kimi illerde vaka sayılarında azalış görülürken birçok ilde artış gözleniyor.

Bu korona risk haritasına dikkatli bakın! Normalleşme sürecinde her şey değişebilir

İLLERDE RENK DEĞİŞİYOR

Türkiye kademeli normalleşmenin sevincini yaşarken vaka sayılarındaki artış korkutucu boyutlara ulaştı.9 Mart verilerine göre günlük 13 bin 755 yeni vaka tespit edildi. Vakaların artmasıyla illerdeki risk haritası da değişiyor. 'Kırmızı' renkler (çok yüksek risk) çoğalıyor, 'mavi' (düşük riskli) iller ise azalışa geçti. Gözler kısıtlamaların kaderini belirleyecek yeni risk haritasına çevrildi.

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Bu korona risk haritasına dikkatli bakın! Normalleşme sürecinde her şey değişebilir

MAVİ RENKLİ İLLERDE AZALMA KIRMIZI İLLERDE ARTIŞ!

Mavi renkli illerde azalma, kırmızı illerde artış var. Sarı renkli iller de turuncuya dönüyor. Risk haritası illerde kısıtlamaların artacağına işaret ediyor. Türkiye`nin koronavirüs risk haritasının 15 Mart tarihinde yayınlanması bekleniyor. Peki yeni haritada illeri neler bekliyor?

Bu korona risk haritasına dikkatli bakın! Normalleşme sürecinde her şey değişebilir

İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı haritasına göre, son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan iller: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan iller ise Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman oldu. Düşük riskli (mavi) ve orta riskli (sarı) illerde yüz yüze eğitim, okul öncesi, ilkokullar, ortaokullar ve liseler eğitim-öğretime devam ediyor.

Bu korona risk haritasına dikkatli bakın! Normalleşme sürecinde her şey değişebilir

YÜZ YÜZE EĞİTİM ŞARTLARI DEĞİŞEBİLİR
Ancak yüksek risk (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) illerde okul öncesi, ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar eğitim-öğretime açıldı. Sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılabiliyor. İllerin risk durumuna göre yüz yüze eğitimin şartları ve kademeleri de değişebilir. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki kişilerin kısıtlaması da illerin risk durumuna göre değişiyor.

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