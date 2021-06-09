HaberlerYaşamBu nasıl ihmal! Olay yerine gelen anne sinir krizi geçirdi!
Giriş Tarihi: 09.06.2021 10:35Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 10:38
Bu nasıl ihmal! Olay yerine gelen anne sinir krizi geçirdi!
İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olay 'bu kadarına da pes' dedirtti. Birilerinin ihmali az kalsın 8 yaşındaki çocuğun hayatına mâl oluyordu. Yorulunca dinlenmek üzere binanın girişinde gelişi güzel bırakılan mermerin üzerine oturmak isteyen 8 yaşındaki Ahmet Cebe, dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.