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Haberler Yaşam Bu nasıl ihmal! Olay yerine gelen anne sinir krizi geçirdi!
Giriş Tarihi: 09.06.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 10:38

Bu nasıl ihmal! Olay yerine gelen anne sinir krizi geçirdi!

Esenyurt'ta meydana gelen olay 'bu kadarına da pes' dedirtti. Birilerinin ihmali az kalsın 8 yaşındaki çocuğun hayatına mâl oluyordu. Yorulunca dinlenmek üzere binanın girişinde gelişi güzel bırakılan mermerin üzerine oturmak isteyen 8 yaşındaki Ahmet Cebe, dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bu nasıl ihmal! Olay yerine gelen anne sinir krizi geçirdi!

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki binanın önünde meydana geldi. 8 yaşındaki Ahmet Cebe, yol ile bina arasındaki boşluğa rastgele bırakılan mermere oturmak istedi.

Bu nasıl ihmal! Olay yerine gelen anne sinir krizi geçirdi!

Güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen olayda yerinden oynayan mermer, küçük çocukla birlikte binanın alt katındaki beton zemine düştü.

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Bu nasıl ihmal! Olay yerine gelen anne sinir krizi geçirdi!

İhbar üzerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Ekipler ağır yaralı çocuğu hastaneye kaldırırken, olay yeri güvenlik şeridi ile kapatıldı. Olay yerine gelen Cebe'nin annesi ise fenalık geçirdi.

Bu nasıl ihmal! Olay yerine gelen anne sinir krizi geçirdi!

"BİR ARAÇ MI UÇTU" DEDİM

Çocuğa ilk müdahaleyi yapanlardan adını söylemek istemeyen bir kişi, "Büyük gürültüyü duyunca bir araç mı uçtu dedim. Baktım bir çocuk yerde yatıyor.

Bu nasıl ihmal! Olay yerine gelen anne sinir krizi geçirdi!

Koştum hemen polisi aradım. Nabzı atıyordu. Elinde kamyonu da var. Güzelyurt'ta önüne gelen müteahhit.

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