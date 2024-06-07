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Haberler Yaşam Bu nasıl öğretmen: Öğrencisinin üzerine sıcak su döktü kafasını duvara vurdu!
Giriş Tarihi: 07.06.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 12:35

Bu nasıl öğretmen: Öğrencisinin üzerine sıcak su döktü kafasını duvara vurdu!

Korkunç olay Karaman'ın Başyayla ilçesinde yaşandı. Bir ortaokulda görev yapan kadın öğretmen, öğrencisinin başına sıcak su dökerek yaktı. Talihsiz çocuğun hastanede tedavi gördüğü açıklandı. Öğretmen ise açığa alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı. İşte haberin detayları

Bu nasıl öğretmen: Öğrencisinin üzerine sıcak su döktü kafasını duvara vurdu!

İnanılmaz olay, ilçede bulunan Şehit Ahmet Mustafa Demir Ortaokulu'nda yaşandı. Okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Ş.A., iddiaya göre 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Y.K.A'nın başından aşağıya kettle da bulunan sıcak suyu döktü.

Bu nasıl öğretmen: Öğrencisinin üzerine sıcak su döktü kafasını duvara vurdu!

Bununla da kalmayan öğretmen çocuğun kafasını da duvara vurdu.

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Bu nasıl öğretmen: Öğrencisinin üzerine sıcak su döktü kafasını duvara vurdu!

Aile çocuklarını tedavisi için hastaneye götürürken, öğretmenden de şikayetçi oldu.

Bu nasıl öğretmen: Öğrencisinin üzerine sıcak su döktü kafasını duvara vurdu!

Açığa alındığı öğrenilen öğretmen hakkında Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de soruşturma başlatıldı.

Mehmet ÇETİN

Bu nasıl öğretmen: Öğrencisinin üzerine sıcak su döktü kafasını duvara vurdu!
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