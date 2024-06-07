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Bu nasıl öğretmen: Öğrencisinin üzerine sıcak su döktü kafasını duvara vurdu!
Giriş Tarihi: 07.06.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
12:35
Bu nasıl öğretmen: Öğrencisinin üzerine sıcak su döktü kafasını duvara vurdu!
Korkunç olay Karaman'ın Başyayla ilçesinde yaşandı. Bir ortaokulda görev yapan kadın öğretmen, öğrencisinin başına sıcak su dökerek yaktı. Talihsiz çocuğun hastanede tedavi gördüğü açıklandı. Öğretmen ise açığa alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı. İşte haberin detayları