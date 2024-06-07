Bu nasıl öğretmen: Öğrencisinin üzerine sıcak su döktü kafasını duvara vurdu!

İnanılmaz olay, ilçede bulunan Şehit Ahmet Mustafa Demir Ortaokulu'nda yaşandı. Okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Ş.A., iddiaya göre 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Y.K.A'nın başından aşağıya kettle da bulunan sıcak suyu döktü.