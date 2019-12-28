Bu okul 'ikizler' okulu!

'KARDEŞİM BENDEN DAHA YARAMAZ'

İkizlerden Nehir Talin, kardeşiyle aynı yerde eğitim gördüğü için memnun olduğunu söyledi. Talin, "Derste bilemediğim bir şey olunca Irmak'a sorma imkanı var. Öğretmenlerimiz bizi karıştırabiliyor. Bana Irmak dedikleri çok oluyor. Bu kadar ikizin olması çok enteresan" dedi. Irmak Talin ise arkadaşları olmadığı zaman ikizi Nehir ile oynadığını kaydetti. Irmak Talin, "Hasta olup okula gitmediğimde kardeşim gelip evde dersi bana anlatabiliyor. Kardeşim benden daha yaramazdır. Bazen kavga edebiliyoruz" diye konuştu.