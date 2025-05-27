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Bu olayın eşi benzeri yok… Cüzdanında 5 farklı kimlikle geziyor: Emekli bile olamıyorum…
Giriş Tarihi: 27.05.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
12:16
Bu olayın eşi benzeri yok… Cüzdanında 5 farklı kimlikle geziyor: Emekli bile olamıyorum…
Antalya'da Ersin Akbaş'ın doğumunda adı ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla başlayan hatalar zinciri, hayatını kabusa çevirdi. 59 yıl boyunca 5 farklı isim ve 5 farklı kimlikle yaşayan Akbaş, yapılan hata nedeniyle emekli bile olamadığını söyledi. "Tek dileğim emekli olabilmek" diyen Akbaş'ın başına gelenler, pes dedirtti!