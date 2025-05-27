Bu olayın eşi benzeri yok… Cüzdanında 5 farklı kimlikle geziyor: Emekli bile olamıyorum…

"YENİ BİR DURUŞMA YAPILACAK"

Ersin Akbaş'ın avukatı Nuray Ertem, Çaycuma Vergi Dairesi'nden elde edilen belgelerin müvekkilinin yıllar önce esnaf olarak kayıtlı olduğunu gösterdiğini belirtti. "Çaycuma Vergi Dairesi'nde elde edilen belgelerle yargılamanın iadesi talebinde bulunduk ve talebimiz kabul edildi. Yeni bir duruşma yapılacak" diyen Ertem, bu belgelerin Bağ-Kur kaydı açısından belirleyici olduğuna işaret etti. Ertem, "Vergi dairesinde kaydı olduğuna göre en azından bir Bağ-Kur girişi vardır. Esnaf olduğu için Bağ-Kur'a giriş yapılması gerekir. Mahkemeye SGK dışında Bağ-Kur kayıtlarının da araştırılması için dilekçe verdik" ifadelerini kullandı.