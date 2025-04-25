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Haberler Yaşam Bu olayın eşi benzeri yok! Dizinden ameliyat ounca Türkçe konuşmayı unuttu! Artık Danca konuşuyor...
Giriş Tarihi: 25.04.2025 11:56 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 11:56

Bu olayın eşi benzeri yok! Dizinden ameliyat ounca Türkçe konuşmayı unuttu! Artık Danca konuşuyor...

Konya'da beyin pıhtısı geçiren 67 yaşındaki Rahmi Karademir, yıllardır kullanmadığı Danca'yı konuşmaya başladı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleşen hızlı müdahale, hem felci önledi hem de şaşırtıcı bir dil mucizesini ortaya çıkardı.

AA
Bu olayın eşi benzeri yok! Dizinden ameliyat ounca Türkçe konuşmayı unuttu! Artık Danca konuşuyor...

Danimarka'da 20 yıl yaşadıktan sonra Konya'ya yerleşen 7 çocuk babası Rahmi Karademir, geçen hafta Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diz ameliyatı oldu.

Bu olayın eşi benzeri yok! Dizinden ameliyat ounca Türkçe konuşmayı unuttu! Artık Danca konuşuyor...

Ancak ameliyattan iki gün sonra sağ kol ve bacağında felç, konuşma bozukluğu belirtileri ortaya çıktı. Yapılan tetkiklerde, beyninin sol tarafındaki bir damarın pıhtıyla tıkandığı tespit edildi.

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Bu olayın eşi benzeri yok! Dizinden ameliyat ounca Türkçe konuşmayı unuttu! Artık Danca konuşuyor...

Hızla anjiyografiye alınan Karademir'in pıhtısı temizlendi. Operasyon sonrası felç belirtileri büyük ölçüde ortadan kalktı. Ancak Karademir'in Türkçe yerine Danca konuşmaya başlaması, ailesini ve doktorlarını şaşkına çevirdi.

Bu olayın eşi benzeri yok! Dizinden ameliyat ounca Türkçe konuşmayı unuttu! Artık Danca konuşuyor...

"TÜRKÇE'Yİ ANLIYOR, DANCA KONUŞUYOR"

Karademir'in kızı Meral Karademir, babasının Danca'yı uzun yıllardır kullanmadığını belirtti: "Babam birden Danca konuşmaya başladı. Türkçeyi anlayabiliyor ama konuşamıyor. Kız kardeşlerim Danca bildiği için iletişim kurabiliyoruz. Türkçe'yi kaybettiği için çok üzülüyor." Karademir, kızının tercümanlığıyla duygularını paylaştı: "Türkçe'yi anlıyorum ama konuşamıyorum. Hafızamı zorluyorum, inşallah düzelir. Danca aklımda, Türkçe gelmiyor."

Bu olayın eşi benzeri yok! Dizinden ameliyat ounca Türkçe konuşmayı unuttu! Artık Danca konuşuyor...

NADİR GÖRÜLEN BİR VAKA

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Gökhan Özdemir, vakanın literatürde nadir görüldüğünü vurguladı: "Hastamızın Türkçeyi konuşamaması ancak unuttuğunu düşündüğümüz Danca'yı konuşabilmesi, beyin damar tıkanıklığı sonrası ortaya çıkabilen bir durum. Çok dilli bireylerde bir dil kaybolurken diğerinin korunması, rehabilitasyon için avantaj sağlıyor."
Özdemir, Karademir'in Türkçeyi yeniden konuşmasının mümkün olduğunu, rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini belirtti.