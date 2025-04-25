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Bu olayın eşi benzeri yok! Dizinden ameliyat ounca Türkçe konuşmayı unuttu! Artık Danca konuşuyor...
Giriş Tarihi: 25.04.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
11:56
Bu olayın eşi benzeri yok! Dizinden ameliyat ounca Türkçe konuşmayı unuttu! Artık Danca konuşuyor...
Konya'da beyin pıhtısı geçiren 67 yaşındaki Rahmi Karademir, yıllardır kullanmadığı Danca'yı konuşmaya başladı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleşen hızlı müdahale, hem felci önledi hem de şaşırtıcı bir dil mucizesini ortaya çıkardı.