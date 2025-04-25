Bu olayın eşi benzeri yok! Dizinden ameliyat ounca Türkçe konuşmayı unuttu! Artık Danca konuşuyor...

NADİR GÖRÜLEN BİR VAKA



Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Gökhan Özdemir, vakanın literatürde nadir görüldüğünü vurguladı: "Hastamızın Türkçeyi konuşamaması ancak unuttuğunu düşündüğümüz Danca'yı konuşabilmesi, beyin damar tıkanıklığı sonrası ortaya çıkabilen bir durum. Çok dilli bireylerde bir dil kaybolurken diğerinin korunması, rehabilitasyon için avantaj sağlıyor."

Özdemir, Karademir'in Türkçeyi yeniden konuşmasının mümkün olduğunu, rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini belirtti.

