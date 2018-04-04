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Bu pozla ünlü olmuştu! Son haliyle daha çok şaşırttı!

Giriş Tarihi: 04.04.2018 12:04 Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 12:09
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Bu pozla ünlü olmuştu! Son haliyle daha çok şaşırttı!
Bu pozla ünlü olmuştu! Son haliyle daha çok şaşırttı!

'Başardım' der gibi görünen pozuyla sosyal medyada ünlenen bebek artık 12 yaşına girdi.Sosyal medyadaki sarışın bebeğin fotoğrafını hatırlamayan yoktur.

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Bu pozla ünlü olmuştu! Son haliyle daha çok şaşırttı!
Bu pozla ünlü olmuştu! Son haliyle daha çok şaşırttı!

Fotoğrafı pek çok konu için 'caps' olarak kullanılan bebek, şimdi 12 yaşında.

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Bu pozla ünlü olmuştu! Son haliyle daha çok şaşırttı!
Bu pozla ünlü olmuştu! Son haliyle daha çok şaşırttı!

Bu fotoğrafla ünlenen 'ın fotoğrafı çekildiğinde 11 aylıktı.

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Bu pozla ünlü olmuştu! Son haliyle daha çok şaşırttı!
Bu pozla ünlü olmuştu! Son haliyle daha çok şaşırttı!

''Başardım'' mesajı verir gibi görünen pozuyla ünlenen , bu fotoğrafı sayesinde ailesine 100 bin dolar kazandırdı.

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Bu pozla ünlü olmuştu! Son haliyle daha çok şaşırttı!
Bu pozla ünlü olmuştu! Son haliyle daha çok şaşırttı!

'ın annesi Laney Griner, ''Bu fotoğraf, evimize giden plaj yolunda çekildi. Fotoğrafa baktıkça hala bu fotoğraftaki hareketi yapan çocuğun 11 aylık olduğuna inanamıyorum'' demişti.

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Bu pozla ünlü olmuştu! Son haliyle daha çok şaşırttı!
Bu pozla ünlü olmuştu! Son haliyle daha çok şaşırttı!

Anne Laney Griner, şimdi 12 yaşında olan 'ın son halini, sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.

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Bu pozla ünlü olmuştu! Son haliyle daha çok şaşırttı!
Bu pozla ünlü olmuştu! Son haliyle daha çok şaşırttı!
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