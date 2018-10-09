Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

Sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çeken bir test, insanların resimlerde gördüklerine göre kişilik özelliklerini ortaya çıkarıyor. (Cevaplar foto galerinin sonunda) 1. Bu resimde ilk hangisini görüyorsunuz? (Fil mi, ağaçlar ve kuşların altında iki kulübe mi?). 2. Resimde ilk ne görüyorsun?. 3. Bu resimde ilk önce ne dikkatini çekiyor?. 4. Bu resimde kaç tane hayvan görüyorsun?. 1. KÖY (KULÜBE, AĞAÇ VE KUŞ): Geleneklere değer veriyorsun. Basit ve huzurlu bir hayat arıyorsun. FİL: İnsanlara saygılı, arkadaşlarına sadık birisin. Tam bir dert ortağısın.. 2. Maymun: Bağımsızlığına düşkün bir yapın var. Kendine zaman ayırmayı seviyorsun. Kaplan: Risk almayı seviyorsun. Bir şeyi kafana koyunca senin için imkansız diye bir şey yok.