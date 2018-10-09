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Bu resimde ilk ne görüyorsun? ( testi)

Sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çeken bir test, insanların resimlerde gördüklerine göre özelliklerini ortaya çıkarıyor. (Cevaplar foto galerinin sonunda)

Giriş Tarihi: 09.10.2018 19:14 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 19:40
Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)
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Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

1. Bu resimde ilk hangisini görüyorsunuz? (Fil mi, ağaçlar ve kuşların altında iki kulübe mi?).

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Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

2. Resimde ilk ne görüyorsun?.

Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

3. Bu resimde ilk önce ne dikkatini çekiyor?.

Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

4. Bu resimde kaç tane hayvan görüyorsun?.

Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

1. KÖY (KULÜBE, AĞAÇ VE KUŞ): Geleneklere değer veriyorsun. Basit ve huzurlu bir hayat arıyorsun.

FİL: İnsanlara saygılı, arkadaşlarına sadık birisin. Tam bir dert ortağısın..

Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

2. Maymun: Bağımsızlığına düşkün bir yapın var. Kendine zaman ayırmayı seviyorsun.

Kaplan: Risk almayı seviyorsun. Bir şeyi kafana koyunca senin için imkansız diye bir şey yok.

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