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Bu şehirde en uzun süre kadınlar yaşıyor! Bakın listenin başında hangi ilimiz var...
Giriş Tarihi: 29.12.2023 09:05
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
09:20
Bu şehirde en uzun süre kadınlar yaşıyor! Bakın listenin başında hangi ilimiz var...
Türkiye'deki yaşam süresi verileri, TÜİK tarafından listelendi. Listeye göre kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor. Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yılken, kadınlarda bu süre ortalama 79.4 yıl rakamlarıyla farklılık gösteriyor. İşte kadınların en uzun süre yaşadığı o il...