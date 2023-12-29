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Haberler Yaşam Bu şehirde en uzun süre kadınlar yaşıyor! Bakın listenin başında hangi ilimiz var...
Giriş Tarihi: 29.12.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 09:20

Bu şehirde en uzun süre kadınlar yaşıyor! Bakın listenin başında hangi ilimiz var...

Türkiye'deki yaşam süresi verileri, TÜİK tarafından listelendi. Listeye göre kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor. Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yılken, kadınlarda bu süre ortalama 79.4 yıl rakamlarıyla farklılık gösteriyor. İşte kadınların en uzun süre yaşadığı o il...

Bu şehirde en uzun süre kadınlar yaşıyor! Bakın listenin başında hangi ilimiz var...

TÜİK verilerine göre ortalama yaşam süresi, yıllara göre artış gösterirken aynı zamanda bazı iller diğerlerine göre daha uzun yaşam süresine sahip. İşte o iller...

Bu şehirde en uzun süre kadınlar yaşıyor! Bakın listenin başında hangi ilimiz var...

TUNCELİ
Erkek: 76.2
Kadın: 85.7
Genel Ortalama: 80.5

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Bu şehirde en uzun süre kadınlar yaşıyor! Bakın listenin başında hangi ilimiz var...

MUĞLA
Erkek: 77.7
Kadın: 83.5
Genel Ortalama: 80.5

Bu şehirde en uzun süre kadınlar yaşıyor! Bakın listenin başında hangi ilimiz var...

MARDİN
Erkek: 76.9
Kadın: 83.7
Genel Ortalama: 80.3

Bu şehirde en uzun süre kadınlar yaşıyor! Bakın listenin başında hangi ilimiz var...

GİRESUN
Erkek: 75.9
Kadın: 84.3
Genel Ortalama: 80.1

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