Bu sene 15 tatil ne zaman, ayın kaçında? 2021 sömestr tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, 15 tatil kaç gün sürecek?

Öğrenciler ve veliler bu yılki tatil tarihlerine ilişkin araştırmalarında bu sene 15 tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak ve bitecek sorularına yer veriyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının 3 ayı geride kalırken, öğrenciler sömestr tatili ya da yarıyıl tatili olarak da adlandırılan birinci dönem sonu tatili için heyecanlı bekleyişi sürdürüyor. Bu yıl yüz yüze eğitimle devam eden okullarda 2021 sömestr tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, 15 tatil kaç gün sürecek? İşte bu yılki tatil tarihleri.