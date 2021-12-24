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Haberler Yaşam Bu sene 15 tatil ne zaman, ayın kaçında? 2021 sömestr tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, 15 tatil kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 24.12.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 13:31

Bu sene 15 tatil ne zaman, ayın kaçında? 2021 sömestr tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, 15 tatil kaç gün sürecek?

Öğrenciler ve veliler bu yılki tatil tarihlerine ilişkin araştırmalarında bu sene 15 tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak ve bitecek sorularına yer veriyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının 3 ayı geride kalırken, öğrenciler sömestr tatili ya da yarıyıl tatili olarak da adlandırılan birinci dönem sonu tatili için heyecanlı bekleyişi sürdürüyor. Bu yıl yüz yüze eğitimle devam eden okullarda 2021 sömestr tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, 15 tatil kaç gün sürecek? İşte bu yılki tatil tarihleri.

Bu sene 15 tatil ne zaman, ayın kaçında? 2021 sömestr tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, 15 tatil kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi ile bu yılki tatillerin tarihleri belli oldu. Öğrenci ve velilerin araştırdığı sömestr tatili ve 15 tatil tarihi ve böylece netlik kazandı. Bu sene 15 tatil ne zaman, ayın kaçında sorusuyla araştırılan 15 tatil tarihi de yanıt buluyor. 2021 sömestr tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, 15 tatil kaç gün sürecek? İşte 2021-2022 tatil tarihleri ve sömestr başlangıç tarihi…

Bu sene 15 tatil ne zaman, ayın kaçında? 2021 sömestr tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, 15 tatil kaç gün sürecek?

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

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Bu sene 15 tatil ne zaman, ayın kaçında? 2021 sömestr tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, 15 tatil kaç gün sürecek?

15 TATİLE KAÇ GÜN KALDI?

Bu yılki 15 tatilin başlamasına 1 ay kaldı.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Bu sene 15 tatil ne zaman, ayın kaçında? 2021 sömestr tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, 15 tatil kaç gün sürecek?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak olan ikinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karneleri ile 3 aylık yaz tatiline çıkacak.

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