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Haberler Yaşam Bu sene 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı?
Giriş Tarihi: 05.05.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 11:11

Bu sene resmi tatil mi, hangi gün? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Her sene ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanan bu özel günle ilgili olarak " resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, sokağa çıkma yasağı var mı?" soruları şimdiden milyonların gündemindeki yerini aldı. Bilindiği üzere 1919 yılında Ulu Önder 'ün Samsun'a çıkışı ile 'nın başladığı gün olan bu anlamlı gün, Atatürk tarafından Türk gençlerine armağan edilmiş kutlu bir bayramdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber konuyla ilgili araştırmalara da hız kazandı. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, sokağa çıkma yasağı var mı? İşte konuya dair detaylar…

Bu sene 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı?

tarihinin yaklaşmasıyla beraber özellikle çalışan vatandaşların ve öğrencilerin gündeminde bugünün resmi tatil olup olmadığı konusu yer alıyor. Her sene çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanan Türk tarihi açısından büyük önem taşıyan bu kutlu gün, Ulu Önder 'ün Samsun'a ayak basarak 'nı başlattığı tarih olarak biliniyor. Öte yandan son günlerde "19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 19 Mayıs resmi tatil mi sorusunun yanıtı ve bu anlamlı güne dair detaylar…

Bu sene 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı?

19 MAYIS TATİL Mİ? 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir.

19 MAYIS HANGİ GÜN?

19 Mayıs bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.

19 MAYIS'TA TAM GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLUR MU?

19 Mayıs 2021 Çarşamba gününe dair henüz bir açıklama gelmedi Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimizi içeriğinde yer vereceğiz.

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Bu sene 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı?

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ÖNEMİ

Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır.Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk , Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.

Bu sene 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.

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