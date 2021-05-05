Bu sene 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Her sene ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanan bu özel günle ilgili olarak "19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, sokağa çıkma yasağı var mı?" soruları şimdiden milyonların gündemindeki yerini aldı. Bilindiği üzere 1919 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olan bu anlamlı gün, Atatürk tarafından Türk gençlerine armağan edilmiş kutlu bir bayramdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber konuyla ilgili araştırmalara da hız kazandı. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, sokağa çıkma yasağı var mı? İşte konuya dair detaylar…