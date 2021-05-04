Bu sene bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün oldu mu? 2021 Ramazan Bayramı tatili ne zaman, özel sektör ve kamuda tatil birleşecek mi?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?



Diyanet 2021 dini günler takvimine göre, "Bin aydan daha hayırlı" olarak tasvir edilen mübarek Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Kadir Gecesi oruç, dua, namaz ve çeşitli ibadetler ile İslam aleminde ifa edilecek.