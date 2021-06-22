Her sene olduğu gibi bu sene de Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyeleri için bekleyişe geçildi. Temmuz zammı için geri sayım sürerken dini bayramların öncesinde belirlenen miktarda vatandaşlara ödeme yapıldığı biliniyor. Üstelik bu sene ikramiyelerdeki artışla beraber Temmuz'da vatandaşların Bin 100 TL'lik ödemelerini alacakları duyuruldu. Hal böyleyken "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ödeme tarihi ve konuya dair tüm detaylar…