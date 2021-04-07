Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Konusunda son dönemde araştırmalar daha da arttı. Bilindiği üzere bu sene Nisan ayında idrak edilecek bu mübarek ay Mayıs'ın 12'sinde ise sona erecek. Cennet kapılarının açıldığı yüreklerin Allah sevgisiyle dolup taştığı ayda milyonlar oruç ibadetini yerine getirecek. Diyanet 2021 yılına ait dini günler takvimi ile "Ramazan ne zaman başlıyor?" sorusunu yanıtlamıştı.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler, her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan, bu yıl Nisan ayına denk geliyor.