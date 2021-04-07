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Giriş Tarihi: 06.04.2021 15:50 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 07:49

ile ne zaman, hangi gün başlıyor? On Bir Ayın Sultanı ayı ile ilk oruç ne zaman tutulacak?

İslam âlemi için adeta geri sayıma başladı. Bu mübarek ay oldukça kısa bir süre kala milyonlar " ne zaman hangi gün başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. İslamiyet'in beş şartından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği tarihle ilgili başlangıç ve bitiş tarihi tarafından yayınlanan takvimle belli olmuştu. Takvime göre on bir ayın sultanı Nisan ayında idrak edilecek.

Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? On Bir Ayın Sultanı 2021 Ramazan ile ilk oruç ne zaman tutulacak?

ne zaman başlıyor? Konusunda son dönemde araştırmalar daha da arttı. Bilindiği üzere bu sene Nisan ayında idrak edilecek bu mübarek ay Mayıs'ın 12'sinde ise sona erecek. Cennet kapılarının açıldığı yüreklerin Allah sevgisiyle dolup taştığı ayda milyonlar oruç ibadetini yerine getirecek. 2021 yılına ait dini günler takvimi ile " ne zaman başlıyor?" sorusunu yanıtlamıştı.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler, her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan, bu yıl Nisan ayına denk geliyor.

Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? On Bir Ayın Sultanı 2021 Ramazan ile ilk oruç ne zaman tutulacak?

RAMAZAN NE ZAMAN?

Bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs'ta sonlanacak. İlk oruç da 13 Nisan günü tutulmuş olacak.

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Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? On Bir Ayın Sultanı 2021 Ramazan ile ilk oruç ne zaman tutulacak?
RAMAZAN AYINDA ÖNEMLİ GÜNLER
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? On Bir Ayın Sultanı 2021 Ramazan ile ilk oruç ne zaman tutulacak?

Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? On Bir Ayın Sultanı 2021 Ramazan ile ilk oruç ne zaman tutulacak?

'da ilk iftar 13 Nisan Salı, 19:48'de okunacak akşam ezanının ardından gerçekleşecek.

Günler ilerledikçe iftar saatleri de ileriye doğru devam edecek.

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